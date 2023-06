Por los planes sociales, falta mano de obra y peligran las cosechas

Ese el caso de Ariel Stefen, productor yerbatero de San Pedro, quien señaló que por la falta de personal peligra la recolección. En declaraciones radiales, Stefen dijo que el trabajador “está sometido a un plan social” y, según el tipo de asistencia, cobrar un plan y trabajar registrado podría implicar una incompatibilidad.

En ese sentido, contó el caso de “una señora que cobraba 85.000 pesos de planes sociales, se registró como obrera rural y se lo iban a bajar a 35.000. Como no cerraban los números, no se justificaba la inscripción”. De acuerdo con el relato de Stefen, en el caso de la yerba se paga un aporte patronal automático. "Por cada kilo de hoja verde nos descuentan un porcentaje por aporte patronal. El problema es que la gente no se quiere inscribir para trabajar y se cae la cosecha”, consideró.

La situación es tan grave que los trabajadores de provincias limítrofes optan por cobrar un plan social o irse a realizar el mismo tipo de trabajo a Paraguay o Brasil. “En esos países pueden tener un buen sueldo, porque nuestra moneda en Argentina está muy devaluada”, coincidieron en el sector.

Isabel Freiberger, productora de cítricos de la localidad de Eldorado, en la provincia de Misiones, atraviesa por una situación similar y advirtió que la falta de gente dispuesta a trabajar en sus campos pone en serio riesgo la cosecha de 1.000 toneladas de limones. “Cuando buscamos personas para contratar, no tenemos problemas. El inconveniente surge cuando les pedimos su DNI para registrarlos en AFIP. Nos dicen que no quieren ser empleados registrados, porque eso les haría perder la Tarjeta Alimentaria y el salario universal”, detalló en declaraciones a medios locales.

"Aunque intentemos convencerlos de que después de tres meses recibirán un salario con aportes, se niegan rotundamente. Argumentan que no pueden permitirse pasar tres meses sin su salario y que la Tarjeta Alimentaria se cancela de inmediato”, agregó la productora de cítricos.

Cosechas: cómo es el panorama ante la falta de mano de obra

"La situación es crítica porque afecta a 31 complejos productivos en todo el país, que requieren una gran cantidad de mano de obra”, explicó Pablo Vernengo, director ejecutivo del sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “Estamos hablando de más o menos 625.000 jornales en un año”, detalló en diálogo con Popular.

Además, Vernengo señaló que, en plena pandemia de coronavirus, los planes sociales incrementaron en sus valores y se volvieron muy atractivos para este tipo de trabajador (el trabajador golondrina), que por lo general trabaja entre dos y tres meses dentro de una finca, para después pasará a otro cultivo, y así sucesivamente. Así, durante la pandemia, muchos de estos trabajadores tomaron un plan (AUH, Potenciar Trabajo, más la Tarjeta Alimentar), que contaba con la cobertura del Decreto de Necesidad y Urgencia 514, de agosto de 2021, que permitía la compatibilidad de trabajo registrado y planes con la Tarjeta Alimentar.

manodeobra2 (1).jpeg La cosecha de yerba mate también se ve afectada por la falta de mano de obra.

“Pero en diciembre, el Ministerio de Desarrollo Social sacó una resolución por la cual aquellos trabajadores que tenían algún ingreso registrado perdían la Tarjeta Alimentar. Por lo tanto, a estos trabajadores, a quienes se les había garantizado el mantenimiento de todos los beneficios que tenían, se les quitó uno: la Tarjeta Alimentar”, indicó Vernengo.

Según el dirigente de CAME, esto causó un perjuicio a los trabajadores formalizados, que de un día para el otro terminaron perdiendo $17.000 por la Tarjeta Alimentar, y ese el motivo de la negativa a aceptar trabajo registrado en la actualidad. “Para levantar las cosechas, las economías regionales necesitan de este tipo de trabajador. Estamos cosechando cítricos dulces y limón, hortalizas, la yerba mate; caña de azúcar, en su momento. También trajo problemas para la peras y manzanas y los sectores vitivinícola, tabacalero, olivícola, etcétera”, enumeró Vernengo.