Bebé en camino: cómo preparar a nuestros cachorros y evitar celos

La educadora Sánchez reconoce que tiene cinco hijos aunque sólo uno de ellos es un ser humano: "Somos una familia multiespecie con un niño, dos perros y dos gatas en la cual todos tenemos el mismo valor y los mismos derechos a ser felices y tener un espacio para desarrollarnos de manera saludable. A partir de esto, la palabra mascota tiene una connotación de propiedad privada que no es acorde al modelo de familia que tenemos".

En base a su experiencia materna, la veterinaria desarrolla cómo es la mejor forma de abordar la expansión de la familia: "Tanto los perros como los gatos pueden variar su comportamiento durante el embarazo porque se dan nuevas rutinas y normas, hay mobiliario desconocido como son los carritos y las cunas y hay una suerte de variación en el comportamiento de los seres humanos que hace que todos los integrantes estén afectados por ello". Luego, agrega: "Cuando los animales con los que convivimos se sienten desplazados desarrollan un comportamiento demandante de atención. A partir de esto, el primer paso será entender al animal e interpretar correctamente su lenguaje. Hay que ayudarlos a que puedan acostumbrarse a los carritos y cunas practicando juegos como ser búsqueda del tesoro con comidas y los objetos del bebé. Los refuerzos positivos serán la clave para articular una solución a la introducción".

La habitación del bebé también es una espacio en donde se debe trabajar: "Hay que ayudar a las mascotas a que lo relacionen con la calma. Darles masajes, hacer sesiones de yoga o usar aromaterapia con aceite esencial de lavanda mientras se pasa un rato de relax son actividades muy positivas que hace que el cachorro no asocie ese lugar como algo negativo".

Los olores también son un punto que debe revisarse: "Las cremas y los geles que se usan para el bebé pueden ser algo extraño para los cachorros. Acercarles y que se familiaricen con los aromas es la mejor opción porque estos productos van a ser algo muy común que hará que el cachorro sea más receptivo a ellos".

Los sonidos cambian durante los primeros meses de la llegada del bebé y eso es algo que modifica la dinámica del hogar: "Cualquier animal puede aprender a convivir con un nuevo miembro de la familia, independientemente de su edad, raza o género. Se debe habituarles a los estímulos principales a los que estará expuesta la mascota como ser los llantos, las visitas a casa y personas que se acerquen de la calle. Por ejemplo, podemos fingir estar paseando con el carro vacío y que cuando alguien se acerque, se le premia con un snack o juguete para que comience a internalizarlo de manera positiva". La presentación es recomendable que se de en el mundo exterior: "Si se hace fuera del hogar es mejor y es bueno ponerle el bebé a su altura, evitando la tensión de la correa y reforzando los acercamientos voluntarios. Querer conocer al pequeño tiene que salir de las mascotas, no se les puede obligar al contacto. Si usted cree que aún no están preparados para conocer al niño o la niña, no corra riesgos y consulte a un especialista en comportamientos animal".

Por último, existe una práctica muy extendida entre los dueños de perros pero la especialista la discute: "Se cree que es necesario llevar el primer pañal del bebé al animal para que lo huela pero la realidad es que eso no tiene ninguna influencia en el desarrollo de la convivencia pacífica entre ambos. Finalmente, no hay ningún riesgo en que el cachorro llene de pelos las cosas del bebé ya que está demostrado que las mascotas alteran la microbiota reduciendo el riesgo de sufrir sobrepeso y alergias".