De Dominici: "Todos los días lloro un poquito"

Asimismo indicó que "al tenerlos lejos, no sabés qué va a pasar y tenés el miedo que tenemos todos de que le pase algo a un ser querido. Y estar lejos sin tener la posibilidad de viajar es más complejo; creo que por eso lloré ayer, lloré hoy todos los días estoy llorando un poquito", aunque remarcó que si bien "es grave la situación, hay que ponerle onda y tratar de hacernos compañía entre todos". Al mismo tiempo que contó que sus padres aún no tuvieron la posibilidad de conocer a Cairo, su hijo, quien nació hace unos meses. "(El coronavirus) me agarra en un momento para estar con mi hijo todo el tiempo en casa, pero al mismo tiempo, mis papás no conocen a mi hijo. Todavía no pudieron venir por cosas de la vida", agregó y precisó que "tenía pensado viajar a la Argentina y se canceló. Eso fue un golpe para mí, y sin saber cuándo se va a poder retomar todo".

Por otro lado, Eva se refirió al buen momento profesional que está viviendo y como es su relación con algunas de las grandes estrellas de Hollywood, entre ellos Bruce Willis, con quien se encuentra grabando una película. "Bruce es divino, es muy buena onda", manifestó y consideró que "es una persona que no solamente admiro como actor, sino que es extremadamente popular y es de esos actores que hizo películas súper comerciales. Es una estrella".