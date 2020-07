Del Moro, Marley y Susana: las cartas fuertes de Telefé

Se sabe que Telefe no quiere ceder ni un centímo de rating. Del Moro vuelve después del traspié de Juntos Podemos Lograrlo que duró un suspiro (dos semanas, del 20 de abril al 4 de mayo) con la cobertura periodística de los estragos del Covid-19. Como no rindió, le dio paso a la tira bíblica brasileña Jesús, que marca 12 puntos. En principio se podría afirmar que Masterchef iría los domingos. La idea es volver a los números altos que dejó el fenómeno de la segunda temporada de Bake Off que terminó el domingo 5 de julio. Hoy Telefe pierde por poco en la franja de las 22 con Por el Mundo en Casa y Jesús, el Adelanto frente a Jorge Lanata (El Trece).

Para Del Moro se trata de una revancha a pocos meses de su salida y lo hará con un programa de cocina. Un formato que funciona en la televisión abierta (Bake Off en telefe y El Gran Premio de la Cocina en las tardes de lunes a viernes en El Trece) y también en cable. La gastronomía se convirtió en la gran vedette de la tele y redes sociales. Ignotos y famosos se pasan recetas para que las horas de pandemia sean más livianas. Como el televidente yo no quiere ni oír la palabra Covid-19, Marley estaría encendiendo los motores para volver con el entretenimiento, aún sin día horario.

Al respecto se hace la acotación que en El Trece el ciclo de entretenimientos Mamushka, que significó la vuelta de Mariana Fabbiani a la televisión después de siete años consecutivos de magazine El Diario de Mariana, mide aceptablemente con sus 7 puntos diarios en un formato muy similar al de Minuto para Ganar.

Aunque está todavía atada con alfileres la vuelta de Susana, lo cierto es que los rumores ya comenzaron a trascender en los pasillos de Telefe. Habría una propuesta acorde con la diva y respetando siempre el protocolo sanitario.

Telefe no para de estrenar en grilla. La pandemia lo puso con la guardia bien alta con sorpresas en su programación. Si Susana regresa, es la gran e inesperada sorpresa.