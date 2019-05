Eduardo Duhalde le aconseja a Macri que no se presente

El x mandatario afirmó que el actual presidente "tendría que dedicarse a otras cosas por ahora y buscar a ver quién lo puede reemplazar" como candidato presidencial.

El expresidente de la Nación Eduardo Duhalde le recomendó ayer a Mauricio Macri que "no se presente" como candidato a la reelección porque, según evaluó "no le conviene a él, no le conviene a su partido y no le conviene a su vida hacer eso".