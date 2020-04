Familiares de víctimas contra excarcelaciones de presos

En diálogo con Diario Popular, Rosa García, titular de la organización Avise y madre de un joven que se sospecha pudo ser asesinado por un efectivo de la Policía Federal, contó que "es muy necesario trazar una distinción entre las personas detenidas por cometer delitos gravísimos y otros que están en una escala distinta, por lo que a homicidas y violadores no se les puede brindar un beneficio, y allí se requiere de medidas de seguridad dentro de la cárcel donde estén alojados para evitar la infección".

"Junto a las madres de Avise recorrimos muchas cárceles. Tenemos claro que hay hacinamiento, las condiciones sanitarias no son las mejores para enfrentar una pandemia. Y discutir si es necesario conceder prisiones domiciliarias es urgente, pero tenemos pensar en el potencial daño que podría generar la liberación de violadores y asesinos. Y aprovechar este contexto para analizar en profundidad que los penales deben ser espacios donde las personas mejoren y cuando salgan se inserten en la sociedad con herramientas que les permitan otro panorama. Ahora, me imagino a Jorge Mangeri con un beneficio de salida y no lo puedo creer. Y es apenas un ejemplo", dijo García.

Asimismo, Cintia Barrionuevo, hermana de Daiana, víctima de femicidio por parte de Iván Rodríguez -alojado en un penal de Junín-, expresó que "la Justicia y las instituciones tienen que encontrar otra solución al problema de los presos, porque no estoy de acuerdo con las excarcelaciones masivas ante la posibilidad de contagiarse", precisando que "sobre todo los violadores y femicidas no pueden tener ninguna chance de que abandonen las cárceles, tienen que cumplir con sus condenas en las penitenciarías".

En torno al debate, se sumó la voz de Maria Elena Leuzzi, al frente de la organización Avivi, manifestando que "con los femicidas y abusadores sexuales no podemos tener contemplaciones", y dijo estar "de acuerdo en que se libere o brinde domiciliaria a algunos que estaban por cumplir la condena y su salida se demoró porque los funcionarios judiciales no están trabajando por la pandemia".

"Sabemos que los que están presionando para salir son esos que estaban arriba de los techos. Tipos violentos, a ellos no los mejoró el penal, ni federal, ni bonaerense. Son personas peligrosas, que si salen pueden cometer muchísimo daño. Las cárceles están llenas de violadores, de asesinos de chicos, de femicidas, personas que no tuvieron escrúpulos, ni humanidad. De ninguna manera voy a permitir que se discuta que pueden salir de la cárcel porque se pueden enfermar de coronavirus", dijo Leuzzi.

También manifestó que "una vez que en las cárceles se organicen y brinden prisiones controladas y domiciliarias a personas que cometieron delitos menores, sin violencia alguna, no existirá el hacinamiento y no estarán en peligro de contagio masivo, incluso van a estar con mejores condiciones que nosotros que también tenemos que recluirnos en nuestras casas y muchos exponernos para salir a trabajar, como siempre lo hicimos, sin necesidad de robar, lastimar o matar".

Finalmente, Rosa García comentó que "los equipos multidisciplinarios que trabajan en los penales deben extremar y agudizar sus tareas para generar espacios de diálogo y tolerancia, recurriendo a ideas que contengan en las cárceles a personas que cometieron delitos atroces".