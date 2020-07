Junín ya permite la pesca en siete lugares

Campo Burattini: Se llega bajando a mano derecha en Ruta 188, a la altura del kilómetro 184. En este lugar está habilitada tanto la pesca de costa como en bote.

Estancia Los Amigos: Se encuentra en la Ruta 188, kilómetro 171 (antes del puente de Lincoln). Cuenta con una costa de 3000 metros para no menos de 200 personas. Se encuentra abierto de 7 a 17 y tiene una bajada náutica con tractor. A su vez, en el lugar se realiza venta de carnada.

Pescador "La Liga" o "Rincón de Hugo": queda en Ruta 188 km 179. La capacidad es para 250 pescadores. Horario de 7:30am a 17:00. Hay parrilleros con quinchos, Baños, cabañas, lugar para acampar, alquiler de botes, bajada de embarcaciones con grúa, guardería de embarcaciones.

Pesquero Cesolari: Se encuentra en la Ruta 188, bajada del kilómetro 175,5. El horario es de 7 a 17, y cuenta con alquiler de botes, bajada náutica, baño químico y más de 1000 metros de costa. Capacidad superior a 130 personas.

Club de Pescadores "El Carpincho": se encuentra en avenida Arias y avenida Circunvalación. Puede albergar más de 200 pescadores. Se permite la pesca en lancha y cuenta con venta de carnada en el lugar.

Mar Chiquita: Está ubicada 20 km al norte de la ciudad de Junín, por RN 7 hasta Junín y ruta 65, a 16 km de General Arenales. En la Laguna Mar Chiquita se encuentran dos de los siete lugares habilitados para la actividad pesquera. El primero de ellos es "Pesquero Llovet", el cual cuenta con una bajada de lanchas. El otro, pesquero Don Jorge, tiene una capacidad de costa es de alrededor de 5 mil metros. En embarcado, cómo se maneja un sistema de turnos no hay problema de aglomeración. No cuenta con venta de carnada porque la temporada ya se está pasando y no se sabe si se va a seguir habilitada la actividad.

Informe: Ahmed Kamu

y fotos Paula Diaz, del grupo

La Verdad, de Junín.