Magnox busca otros horizontes

Luciano Sabels en bajo y voz, Rodrigo López y Juan Manuel Bazán en guitarras y Mauro González en batería son los integrantes de esta banda de Avellaneda.

En diálogo con El Sureño, Luciano explicó que en la actualidad "estamos trabajando en la producción de las canciones que pueden formar parte del nuevo material discográfico de la banda. Creemos que estarán incluidas, en un principio, en un EP que saldrá el año que viene".

Pero este trabajo no será igual que otros porque los chicos de Magnox buscan innovar en lo que es la descarga de los temas. "Estuve viendo como trabajan otras bandas del exterior y algunas de acá y me interesó mucho cómo usan el código QR (código de barras virtual). La gente lo escanea de un papel con el celular y de esa manera descargan los temas. Es algo muy interesante. Igual lo estamos evaluando, no es algo definitivo".

Asimismo, remarcó que "también estamos buscando nuevas formas de difundir las cosas que suceden en la banda. Apostar más a las redes sociales. Este año se reactivó la banda y quiero hacer todo de otra manera diferente. Algo más innovador".

Antes de la salida del EP, el grupo de Avellaneda cuenta con tres fechas por delante, a la que podrían sumar una cuarta para despedir el año. "Este sábado tocamos en el festival Reviviendo las Huestes en Moreno; el 12 de octubre en la Sala El Duende de Villa Dominico y el 9 de noviembre en Primer Piso de Capital Federal", informó.

El sonido también cambiará en Magnox, aunque no abandonará su clásico trash. Por eso, Luciano afirmó que "serán más lentas en los estribillos, la potencia la dejaremos más en los solos de los instrumentos".