Mariana Gallego, la esposa de Mauricio D'Alessandro, se habría contagiado de coronavirus en un supermercado

Por esa razón, D'Alessandro no asistió hoy al programa por cumplir con el aislamiento estricto de 15 días pese a que él le dio negativo el hisopado.

"Ella llegó a casa y me dijo que no sentía el olor de las flores de un florero que ambos comparten en el mismo departamento en el barrio de Palermo. La llevé a la cocina y le di para probar vinagre de manzana, que sé que no le gusta, y no sintió nada", explicó Mauricio.

"Me siento muy bien, los síntomas que tengo son pérdida del olfato, del gusto y me pica la garganta. Encima me llaman todo el tiempo y no paré de hablar desde que se hizo pública la noticia", explicó Mariana Gallego. "Me pareció raro no sentir el olor a las flores, empecé a oler perfumes, café. La prueba fundamental fue cuando tomé una cucharada de vinagre y fue como tomar agua. Fue tremendo. Todavía no le siento mucho gusto a la comida".

Hasta el momento, nadie sabe cómo se lo contagió, sólo una sospecha y que tiene que ver con una compra en un supermercado que "cerró por encontrar algunos casos de coronavirus.