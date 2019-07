Noche picante en PH con la Pradón y Ale Maglietti

Cuando Andy Kusnetzoff preguntó quiénes "tendrían sexo con alguno de los presentes" Alejandra Maglietti (33) no anduvo con vueltas: entre risas terminó señalando a Nacho Sureda (30), el actor que interpreta a Pantera en El Marginal.

Apenas el conductor lanzó la consulta, la panelista de Bendita no pudo contener la risa y fue a ella a quien le preguntaron primero. "Me da vergüenza. Con Sureda", lanzó, risueña mientras se tapaba la cara y el resto de los invitados la celebraban.

¿La reacción del actor? Se tomó el pecho y al hacerle la misma pregunta terminó simplemente señalando a la modelo. "¡Alcoyana, alcoyana! Dejémoslo acá al tema, cerrémoslo", terminó, mientras la "pareja" se reía.

La modelo anunció su separación de Jonás Gutiérrez hace tres meses, tras cinco años juntos de convivencia y con planes de casamiento. "Nos separamos bien, sin rencores ni enojo. Fue en buenos términos, tenemos diálogo y nunca hubo mala onda de ninguno de los dos lados", aseguró en la revista Pronto.

Por su parte, Pradón se refirió al mito alrededor de su trágica caída de un balcón, en 2004. "No sé si me caí o me tiraron", dijo.

Su visita hizo que se recordara la caída de un séptimo piso que vivió hace 15 años, en marzo de 2004, en medio de una presunta discusión con quien era su novio, Fabricio Lallana. La exvedette volvió a sembrar sospechas sobre el accidente y Andy Kusnetzoff indagó en una fuerte versión que se convirtió casi en un mito. "Se dice que en realidad te caíste de un segundo piso, que estabas con jugadores de River. ¿Cómo te cayó esa versión", preguntó el conductor. "Y bueno, que quede en el mito", dijo Alejandra.

Por otra parte, Alejandra recordó como el ex Presidente la ayudó a encontrar a su madre, y luego confesó que tuvo una relación con él.

Pradón dejó con la boca abierta a todos al confesar que su madre la abandonó de chica y que gracias a Menem pudo volver a contactarla.

Pero lo que nadie esperaba es que la ex vedette confesará que con ese Presidente haya tenido un romance. Ante la pregunta de Andy sobre de quién se trataba, Ale no titubeó: "Fue Carlos Menem".