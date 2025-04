Cristina Kirchner apuntó contra Georgieva tras su apoyo al gobierno: "Che Kristalina"

"CHE KRISTALINA… La semana pasada los argentinos estábamos de luto por la partida del querido Papa Francisco, nuestro compatriota. Y, la verdad, no daba para estar pendientes de cada insolencia que se diga desde afuera… Pero TAMPOCO TE LA VOY A DEJAR PASAR", arrancó señalando en un extenso mensaje en la red social X.

Asimismo, continuó: "DIJISTE -y lo dicho, dicho está- QUE ESPERÁS QUE LA ARGENTINA “NO SE SALGA DEL CARRIL DEL CAMBIO” EN OCTUBRE, cuando los argentinos votemos. ¿Sabés qué pasa, Kristalina? ACÁ YA ESCUCHAMOS ESA PALABRA: “CAMBIO”. En 2015, ganó Macri con ese eslogan Y CON LA PROMESA DE QUE NADIE IBA A PERDER NADA DE LO QUE YA TENÍA porque sólo se iba a “cambiar” lo que estaba mal. Sin embargo, lo que vino fue ajuste, endeudamiento récord (con ustedes solos nomás, 45.000 millones de dólares), fuga de capitales, tarifazos, caída del salario, cierre de fábricas y pérdida de soberanía".

"EL “CAMBIO” QUE USTEDES CELEBRAN, NOS ARRUINÓ. Y AHORA VOLVIÓ, EN VERSIÓN RECARGADA, DE LA MANO DE MILEI. Sí, ya lo creo que volvió el “cambio”… ¡El que les conviene a ustedes, Kristalina! Con Néstor y esta servidora, la historia fue otra. PAGAMOS TODA LA DEUDA CON EL FMI. Lo hicimos por soberanía, por dignidad pero, por sobre todas las cosas, PORQUE SABÍAMOS (y sabemos) QUE UN PAÍS SE CONSTRUYE CON DESARROLLO ECONÓMICO E INCLUSIÓN SOCIAL. Y ojo… también pagamos para no tener que soportar más insolencias e injerencias como la tuya, que sólo han traído dolor y miseria a los argentinos", dijo.

Además, indicó: "¿QUERÉS SABER, KRISTALINA, CÓMO ESTÁ HOY LA ARGENTINA después que ustedes volvieron y terminaron trayendo a su "mejor alumno"? EL CONSUMO SIGUE EN CAÍDA LIBRE desde hace 16 meses. Más de 180.000 empleos destruidos en el sector privado. Según la ONU -no los "kukas"… la ONU- Argentina es el país que más se desindustrializó en el mundo. LA INVERSIÓN PRIVADA no sólo NO ARRANCA, sino que lo único que recomiendan los bancos (y hasta el propio Gobierno) a sus clientes, es hacer carry trade -especulación financiera, pura y dura -…o directamente importar".

"El jueves pasado, YPF anunció que se cayó la inversión de la planta de GNL en Río Negro. Tal como dije, se van a llevar el gas de Vaca Muerta sin valor agregado, porque el proceso de licuefacción lo van a llevar a cabo buques de bandera extranjera. LAS EXPORTACIONES, gracias al "DÓLAR DE DISEÑO" del "economista experto en crecimiento económico con y sin dinero", NO ALCANZAN A CUBRIR LA SALIDA DE DÓLARES por importaciones y servicios. Y desde junio de 2024 tenemos la CUENTA CORRIENTE EN ROJO. En 10 meses se fueron casi 12 mil millones de dólares, o sea… Lo mismo que le diste a Milei en el último acuerdo. ¡Un "genio" tu economista de la motosierra, señora del Fondo!", agregó.

También, señaló: "Y DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, Kristalina -esa que ni a vos, ni a tu banda le gusta, porque motoriza consumo y crecimiento- MEJOR NI HABLAR, PORQUE NO EXISTE. Ustedes nos necesitan así… ENDEUDADOS Y SUBDESARROLLADOS; EN UN MODELO DE MISERIA PLANIFICADA, sostenido por sus dólares y legitimado con sus discursos. Te aviso algo, Kristalina: tarde o temprano EL PUEBLO VA A VOLVER. Va a encontrar la forma, el momento, las personas adecuadas y las banderas necesarias para enfrentar este modelo de empobrecimiento que ustedes fomentan desde hace décadas. Porque los pueblos también tienen memoria y dignidad".

"P/D: CHE MILEI… tranquilo que de vos no me olvidé. LO TUYO EN ROMA… ¡UN PAPELÓN, HERMANO! Lula y Macron llegaron al velatorio para homenajear a Francisco, como corresponde, antes que cerraran el féretro. ¿Y vos ATERRIZASTE EN ROMA CUANDO YA HABÍAN CERRADO LA BASÍLICA DE SAN PEDRO? Haceme el favor… fíjate quien te maneja la agenda y el protocolo… y echalo o echala. ¿O LLEGASTE TARDE POR ALGUNA OTRA RAZÓN QUE LOS ARGENTINOS DESCONOCEMOS?", aseveró.

Finalmente, dijo: "P/D 2: Para la gilada autóctona y para los levanta manos que en el Congreso aprueban cualquier cosa que tenga el sello del FMI, les dejo un artículo de Clarín del 12 de abril del 2006 que informa textual: "TRAS LOS PAGOS DE ARGENTINA Y BRASIL, EL FMI TIENE QUE HACER SU PROPIO AJUSTE". "Achicará sus gastos y venderá parte de sus reservas en oro porque dejó de recibir los intereses por los créditos a los países que cancelaron el total de sus deudas". ¡Mamadera!…".

Kicillof pidió investigar a Kristalina Georgieva

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le envió este lunes una carta al Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) "exigiendo una investigación sobre la conducta de Kristalina Georgieva", luego de que la titular del organismo manifestara su "apoyo explícito al oficialismo" en las próximas elecciones legislativas.

"Violó el reglamento del Fondo y su deber de imparcialidad", cuestionó Kicillof a través de un posteo en X, y agregó: "No solo intervino en nuestro proceso electoral, sino que llegó a posar en una foto oficial luciendo un pin partidario de La Libertad Avanza, un hecho absolutamente inédito. ¿Se imaginan la reacciones que causaría en el mundo si la titular del FMI se dejara fotografiar con un pin del Partido Justicialista o de MORENA?".

Acabo de enviar una carta al Directorio Ejecutivo del FMI exigiendo una investigación sobre la conducta de Kristalina Georgieva. Con sus declaraciones sobre las elecciones argentinas y su apoyo explícito al oficialismo, violó el reglamento del Fondo y su deber de imparcialidad.… pic.twitter.com/mnHkvxADrQ — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 28, 2025

Para el mandatario, "la gravedad de esta injerencia no puede ser relativizada", ya que "lesiona nuestra soberanía y compromete la neutralidad que debe regir a cualquier organismo internacional". Por eso, el bonaerense demandó "una rectificación inmediata y una investigación interna para determinar si corresponde su remoción"."El Fondo no debe mandar sobre las decisiones del Gobierno Argentino y mucho menos sobre la voluntad electoral del pueblo argentino", sentenció.