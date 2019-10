Nuevo duelo en el Bailando: Aníbal Pachano vs Marcelo Polino

Al aire Pachano le recriminó que no fue imparcial a la hora de la votación. Pero la cosa siguió en los pasillos una vez finalizado el programa.

"Fue un escándalo total. Pachano terminó indignado, está enojado con Marcelo Polino por lo que pasó en las devoluciones de los duelos. Yo no sentí que Polino haya sido agresivo con su hija, Sofía", contó ayer Angel de Brito en LAM.

ADEMÁS:

"En un camerino Aníbal increpó a Polino, no de la mejor manera, y empezó a reclamarle lo que le había dicho a Sofía. Polino pensó que era una broma. No se si no escuchó bien lo que dijo Polino, todos estaban sorprendidos por los gritos", sostuvo el periodista.

"Lo que no se entendía son los gritos, no había cámaras, incluso Pachano tuvo una reunión con la producción porque dijo que se le faltó el respeto", señaló de Brito.

Encima anoche, en el momento de la sentencia, Fede Bal y Soledad Bayona le ganaron la batalla a Sofía Pachano y Nico Sánchez y la hija del coreógrafo quedó eliminada del Bailando. Si bien se lo tomó de buena manera, para su padre no fue así y entendió que a la hora de juzgarla, Polino puso su amistad con Luli por encima de su rol y la terminó perjudicando.