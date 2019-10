"El ser lo que somos es una bendición. Nunca voy a disimular lo que siento. Volveremos para ser mejores no es un slogan sino que va a ser una necesidad", destacó el Midachi en diálogo con El Destape.

Rememorando los últimos años de su carrera, Brieva contó una anécdota muy particular en el que encontró apoyo de la militancia: "Fui a un lugar que se llama Mina Clavero, no me iba muy bien, porque cerraban muchos teatros. Cuando salgo veo una fila entera de gente con la remera azul de Resistiendo con Aguante. Estaban en primera fila. Yo no me voy a olvidar nunca de eso".

Además, el humorista enunció una reflexión que tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales. "Si Perón hubiese tenido una hija, habría querido que fuese Cristina Fernández de Kirchner", aseguró.

dady el destape

ADEMÁS:

Acusan a Yanina Latorre de "chorra" y "tonguera"

El editorial de Osvaldo Bazán que se viralizó