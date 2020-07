Operarios truchos de Edesur intentaron robar en Solano

La pandemia del COVID-19 no sólo desencadenó una crisis sanitaria. De la mano del derrumbe de la economía explotó una ola de inseguridad que se transformó en una de las principales preocupaciones de la sociedad. En ese contexto, los delincuentes están al acecho para sacar ventaja de todo tipo de situaciones.

Por estos días, los cortes de luz azotaron a varios distritos de la región y se registraron decenas de denuncias contra Edesur, no sólo de los usuarios sino también de autoridades institucionales. Todo eso se transformó en una oportunidad para una banda de ladrones que intentaron saquear viviendas en el barrio Los Eucaliptos, de Solano.

Dos vecinas que recibieron la visita de los falsos operarios de Edesur brindaron detalles a El Quilmeño de este peligroso modus operandi. "Los atendió mi papá que es mayor de edad y a él lo ‘envolvieron’ enseguida. Pero yo salí antes de que le abra la reja y les pedí una credencial y su DNI. Se pusieron muy agresivos y lo único que querían era entrar a toda costa. Dejé asentada una denuncia al 911", relató Marisa Alomo, quien reside en la calle 866, entre 867 y 899 bis.

La mujer, solidaria con sus vecinos, utilizó las redes sociales para advertir sobre la situación y fue así que descubrió que otras personas habían sufrido el mismo intento de robo.

"Me tocaron el timbre y me decían: ‘Abrime que quiero entrar’. Yo preguntaba quién es y no respondía. Desde la ventana de mi casa yo veía que había alguien arriba de la caja de Edesur. Nos asustamos y no abrimos", indicó Carina Corvalán, propietaria de una vivienda ubicada en 863, entre 899 y 898.

Luego de las denuncias, efectivos de la Comisaría 4ta. y de la Secretaría de Seguridad de Quilmes iniciaron una investigación para dar con los sospechosos.