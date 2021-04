Posse exigió el conteo definitivo de votos

El pasado 21 de marzo la UCR bonaerense celebró sus comicios internos y declaró como ganador y nuevo presidente del partido al diputado provincial Maximiliano Abad, lo que generó objeciones por parte del sector de Posse.

En los últimos días, el juez federal con competencia electoral en la Provincia, Alejo Ramos Padilla, emitió un fallo en el que señaló que el recuento de los votos de las internas es "provisorio" y no tiene "validez definitiva".

A partir de esa decisión, los apoderados de la lista de Posse señalaron que exigirán a la Junta Electoral partidaria que "cuente todos los votos y se abstenga de declarar vencedor alguno hasta completar el recuento tal como está previsto en el Reglamento Electoral".

"El mismo juez federal dice que no hay ningún escrutinio que apelar porque no hay escrutinio, por lo que pedimos que la Junta Electoral haga el escrutinio definitivo", adelantaron los apoderados de Protagonismo Radical.

En este sentido, afirmaron que "a 15 días de realizados los comicios, no hay escrutinios ni provisorios ni definitivos, no aparecen las actas físicas y tienen el problema de que han hecho un dibujo y los presidentes de mesa no le firman las actas".

La Lista 14 "Protagonismo Radical" presentó un escrito en el que solicita que la Junta realice el escrutinio provisorio con los certificados de escrutinios originales emanados de las Juntas Electorales Locales.

"No vamos a aceptar fotos, ni fotocopias, ni mails, vamos a exigir los originales porque vemos enormes irregularidades sobre todo en los distritos en los que supuestamente obtuvieron diferencias en contra de nuestra lista", indicaron.

El conflicto comenzó al día siguiente de los comicios, cuando en un comunicado oficial con la firma de tres de sus cinco miembros, la Junta Electoral de la UCR bonaerense informó que la ganadora era la la "Adelante Buenos Aires", de Abad.