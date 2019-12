Ratifican aumento salarial a privados por decreto

"A través del diálogo con los distintos sectores, vamos a lograr un proyecto de país sustentable que llevemos adelante entre todos", consideró.

El funcionario señaló: "Uno de los pasos que hemos anticipado en este gran acuerdo es que vamos a dar un aumento mínimo de los salarios para los próximos meses".

"Vimos el mapa salarial luego de las últimas paritarias y en algunos sectores los sueldos básicos han quedado muy atrasados. Otros más o menos pudieron mantener la inflación y otros quedaron fuera del piso", evaluó.

Sostuvo que ello no suspende las paritarias y aclaró que aún no hay un monto definido, por lo que será estudiado en la próxima semana.

"Estamos apuntando a los sectores que quedaron muy abajo", insistió el funcionario.

De ese modo, subrayó: "Vamos a hacer un piso mínimo que va a impulsar a esos sectores que quedaron con salarios básicos muy atrasados a poder trabajar en una paritaria con mayor comodidad".

"Es un incremento remunerativo que queda incorporado al salario. No es un bono. Esto es un piso", destacó Moroni en diálogo con AM 750.

Afirmó que segmentos como "textiles, calzado y algunos más quedaron con salarios básicos muy bajos". "Lo que queremos es que se recupere lo que más se pueda de lo perdido", remarcó.

"La secretaría de Comercio está trabajando fuertemente en los Precios Cuidados", resaltó y argumentó: "Si nos dedicamos a generar aumentos nominales que se van a precios, no estamos haciendo nada". De ese modo, puntualizó: "La política de precios y salarios tiene que ser convergente", por lo que analizó que no se puede "pensar en salarios por un lado y precios por el otro".

Reforma laboral

Moroni remarcó que "una reforma laboral que implique pérdida de derechos no está de ningún modo en los planos" del Gobierno. "Ahora, ajuste de las comisiones colectivas, de algunos temas puntuales, normas que han quedado des actualizadas, categorías de trabajadores que ya no existen, todos esos puntos metidos en acuerdos sectoriales me parecen muy razonables", destacó."No hablemos de reforma laboral en el mal sentido de la palabra", puntualizó.

De todos modos, el ministro subrayó que "por ahora" sólo están pensando "en resolver la emergencia". "Entiendo que han quedado muchas demandas acumuladas insatisfechas y que en algún momento deberemos sentarnos y ver qué hacemos con esas demandas, pero hace nueve días que estamos y sólo podemos pensar en la situación de emergencia de un país que tiene 40% de pobres", manifestó.

Y agregó: "Cuando veamos que esto está encaminado, vamos a trabajar en esas demandas". En tanto, aseguró que se encontró "con un ministerio de Trabajo devastado". "Hasta devastado moralmente: estructuras desarmadas, grupos partidos, una cosa realmente desalentadora, pero sigue habiendo buenos planteles", concluyó.