Saltaron chispas: Russo salió al cruce del Muñeco Gallardo

En los últimos días, el Muñeco levantó una fuerte polémica en el ambiente del fútbol tras quejarse de la falta de elaboración de protocolos sanitarios para que los jugadores de fútbol puedan volver a los campos de juego en el marco de la pandemia del Covid-19.

Por este motivo, el técnico el Millo fue blanco de varias críticas, entre ellas la de Russo, quien indicó: "Lo de Gallardo no me sorprendió, es un actor importante del fútbol y está bien que opine, lo peor que nos puede pasar es no escuchar las ideas".

"También me gusta que haya cambiado su forma de pensar, porque no pensó lo mismo cuando había diez infectados y decidió, junto a su plantel, no presentarse a jugar. Ahí también trabajaban 500 empleados en una fábrica y River adoptó una postura distinta", ironizó en relación a cuando River se negó a jugar la primera fecha de la Copa de la Superliga ante Atlético de Tucumán temiendo por el contagio de sus jugadores.

"Para mí, en ese momento fue algo que no correspondía, pero ellos entendían que tenían que priorizar la salud pese a los empleados de la fábrica, a que los supermercados estaban abiertos y las estaciones de servicio funcionaban normal", afirmó el dirigente del Grana, quien agregó: "Pero bueno, ahora veo que la salud no tiene la gran prioridad".

Manifestó que los entrenamientos probablemente volverán "en los últimos días de julio o principio de agosto".