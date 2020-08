Suba en alquileres duplica valores de la inflación

‘A dos meses de sancionarse la ley de alquileres, el mercado locativo parece haber empezado a sentir los cambios. Según el índex de julio elaborado por Zonaprop, en los últimos 60 días los precios de los alquileres subieron 11,9%, con un alza en lo que va del año de 29,3%, casi el doble que la inflación medida por el INDEC’, señaló el informe.

Si bien para los especialistas inmobiliarios citados en el informe la norma generó un alza en los valores locativos, también incidieron el contexto económico, la inflación y la cuarentena

Incertidumbre, pandemia, dólar e inflación

‘El contexto de incertidumbre, como consecuencia de la pandemia, la inestabilidad del dólar y la inflación, también fueron factores determinantes’, explició el trabajo de Zonaprop que evaluó de todas maneras ‘que el mercado deberá convalidar los incrementos.

‘Los aumentos en los valores locativos sin dudas tienen que ver con la ley de alquileres. Cambiaron las reglas de juego, se espera una alta inflación y además se intensifica la presión tributaria’, sostiene Soledad Balayan, titular de Maure Inmobiliaria.

La especialista agregó que ‘esto junto a la incertidumbre sobre la economía, es lo que genera un aumento de precios y, además, una caída en la oferta. La demanda no solo se está intensificando, sino que también está convalidando el aumento de precios de las últimas semanas’.

Sin embargo para Adrián Cyderboim, director de Crecer Inmobiliaria, hoy no se evidencian subas significativas en los precios locativos. ‘Quienes estén elevando el valor del alquiler no lo hacen sólo por la nueva ley y el sistema de indexación anual que establece, sino por el contexto inflacionario que vive la Argentina. Yo creo que el mercado no va a convalidar esos incrementos’, aventuró.

‘Los precios los regulan la oferta y la demanda, hoy existen estas alzas, pero en unos meses seguramente veamos una desaceleración porque hay una oferta sostenida de inmuebles para el alquiler y ningún propietario querrá tener su propiedad vacía generando un gasto mensual’, concluye Cyderboim.

Dos ambientes a 24.500 pesos por mes

Según los datos de Zonaprop alquilar un departamento de dos ambientes en la ciudad cuesta $24.549 por mes, lo que refleja una suba del 7,9% en julio, el mayor incremento mensual desde el inicio de la serie en 2012.

La nueva normativa, que entró en vigencia el 1 de julio, establece contratos por tres años y un alza anual, tomando como referencia un índice que combina los Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Combo explosivo:Nueva ley, emergencia locativa y cuarentena

‘La nueva ley, el decreto de emergencia locativa y la cuarentena generaron un combo explosivo para el mercado. Intensificando conflictos, generando miedo e incertidumbre y subiendo los costos de entrada para la firma de los contratos’, resaltó Balayan.

‘Nosotros tuvimos varios casos de potenciales inquilinos que al averiguar el costo del seguro de caución decidieron no avanzar con el contrato. También, algunos propietarios que, aun sabiendo las nuevas condiciones de alquiler, decidieron a último momento retirar el departamento de la oferta’, agregó.

Se mantiene la oferta de viviendas

Sin embargo, los datos de Zonaprop muestran que el volumen de avisos, en el sector de alquiler no se vio afectado.

‘No tenemos casos en los que los propietarios hayan decidido volcarse a la venta. En este contexto nadie quiere tener el inmueble sin alquilar porque eso genera costos de mantenimientos muy altos. Si bien la rentabilidad es baja, se aseguran un ingreso todos los meses’, explicó por su parte Cyderboim.