Una empleada de Nicole Neumann tiene coronavirus

Es que según explicó la panelista Débora D’Amato en el programa de América "Intrusos" quien habría dado positivo es una mujer de nombre Daniela, una de las empleadas domésticas que ayudan a la modelo en su hogar. "Esta es la noticia menos esperada para Nicole, que realmente estaba muy preocupada y pensaba que todo (lo del Covid-19) podía venir por el lado de Mica Viciconte y Fabián Cubero", indicó D’Amato.

"Sin embargo, esta vez la golpeó de cerca a ella, más allá de que Nicole dice no tener empleada y que por eso tiene que estar en su casa, una empleada, llamada Daniela, dio positivo y ya está aislada", afirmó Debora y aseguró que "Nicole tiene que recurrir, si o si, a un hisopado porque ha tenido contacto directo, tanto ella como sus hijas".

La presunción de que tanto Nicole como sus tres hijas -Allegra, Indiana y Sienna- pudieran haberse contagiado de Covid 19 podría abrir un nuevo conflicto con su ex pareja Fabián Cubero. Es que la modelo no podría entregarle a las nenas para que pasen unos días con él hasta que pase el hisopado y se confirme el resultado del mismo.

Además la relación con el ex futbolista se había tensado aún más en los últimos días, es que después de que él difundiera un video en el que le bajaba los pantalones -a modo de broma- a Mica Viciconte mientras estaban en la casa sus tres hijas. Esto no le gustó para nada a la modelo, quien aseguró que con Fabián no podía mantener nunca un buen dialogo.

Por otro lado, la modelo y panelista de "Nosotros a la mañana" (El Trece) salió a desmentir las versiones de romance con el abogado Rafael Cúneo Libarona. "Con Rafael tenemos buen onda, pero nada de lo que se dice es cierto. No hay un coqueteo, somos amigos, por eso tenemos buena onda", manifestó en una charla con la revista Caras e insistió en que "no hay un coqueteo, somos amigos por eso tenemos buena onda. No hay nada entre nosotros, no sé de dónde sacan esas cosas".

Pero más allá de la desmentida de Nicole, la periodista Pilar Smith insistió en la veracidad de la relación romántica entre ambos: "con ella es casi imposible hablar de estas cuestiones, pero yo lo charlé con mucha gente este tema y están todos al tanto. Me llegó del lado de él", sentenció.