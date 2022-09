Misiones: sufrió bullying y tendrá que recibir clases en su casa

En el video se ve como el nene permanece con la cabeza agachada, mientras cuatro de sus compañeros lo golpean y lo insultan: “Maricón, Maricón, mirá a la cámara” le insisten mientras es agredido con improperios.

Al trascender en las redes sociales la filmación, la madre de la víctima tomó conocimiento de lo ocurrido y radicó la denuncia en la seccional segunda.

ninos-golpeado.jpg El hecho ocurrió el en la localidad El Dorado en Misiones.

La comunidad de El Dorado que no dudó en salir a las calles para pedir que se tomen medidas puntuales contra los agresores y repudiar el bullying. “El problema empezó este año y ya lleva varios meses sucediendo, hasta lo amenazaron de muerte”, dijo la madre del nene a un medio local.

Por tal motivo, indicó que expresó su preocupación a la directora de la escuela, Graciela Arzamendia, pero “hasta el momento no se tomó ninguna determinación en la escuela. Y es grave lo que está sucediendo”, indicó según declaraciones reproducidas por el portal ocal El Territorio.

La Dirección de Nivel Primario del Consejo General de Educación (CGE), el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI), el equipo de Dirección de la Niñez y Adolescencia y el Centro Provincial de la Mujer (Cepromu) se unieron para brindar asistencia psicológica al nene agredido.

marcha.jpg La comunidad marchó para detener el bullying en las escuelas.

El nene agredido cambiará sus clases a el tuno tarde para que pueda estar rodeado de compañeritos y “amigos del barrio” Por medio de un comunicado, la CGE indicó que se hará un seguimiento institucional, mientras concretan talleres y charlas para abordar la situación “y generar mecanismos que eviten su repetición”.

Junto al apoyo psicológico, la víctima tendrá clases en su casa durante esta semana con el objetivo de que no pierda la continuidad pedagógica. “Como el nene no quería volver a la escuela lo que le hemos propuesto a la mamá, fue una maestra domiciliaria por esta semana”, informó Dora Gallardo, responsable de la institución. A su vez, destacó que “es muy importante que él no pierda ese vínculo con la escuela y con las actividades escolares”.

La Secretaría Escolar, Miriam Ruiz, planteó que lo ocurrido es un problema “grave” pero no se pueden “perder de vista que estamos tratando con niños” de hecho, los mismos agresores son menores de edad de modo que “es difícil imponer sanciones”.

Por lo pronto, los padres de los agresores pidieron disculpas a la madre de la víctima, y agregó su deseo para que nadie tenga que volver a transitar por dicha situación, “Quiero que mi hijo sea el último en sufrir esto y que ningún chico vuelva a pasar por lo mismo. Mi hijo no quiere volver a clase, no quiere volver a ese aula, quiere cambiarse”, sostuvo.