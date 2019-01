El Arrabalero en caída libre y el Villero al podio

Con goles de Martín Avalos y Alexis Alegre, Villa San Carlos superó por 2 a 0 a Sportivo Barracas en la reanudación del torneo de Primera C (fecha 20) . El Villero se trepó al segundo lugar y el Arrabalero sigue en el fondo. Hoy sigue la fecha a las 17 con General Lamadrid vs El Porvenir (árbitro Sebastián Zunino), Dock Sud vs Ituzaingó (Gonzalo Beloso), Deportivo Armenio vs Berazategui (Damián Rubino), Laferrere vs Victoriano Arenas (Juan Lousteau) y Midland vs Alem (Franco Acita).