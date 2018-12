El Docke quiere su boleto para la Copa Argentina

El buen camino realizado por el Docke en la Primera C llevó a esta gran chance que tiene de lograr su pasaje a la competición más federal del país, entonces la premisa es despachar al Charrúa.

Asimismo, en el once titular no estarán a la orden dos pilares fundamentales de la alineación titular: el defensor Carlos Casteglione fue expulsado ante Berazategui y posiblemente recibirá dos fechas de suspensión, mientras que el lateral Rodrigo Archubi tiene una molestia y no llegará.

En el caso de Casteglione, será reemplazado por Jorge Medina, mientras que Federico Maya hará lo propio por Archubi.

Al tiempo, la buena nueva será el regreso del goleador Alcides Miranda Moreira por Matías Blanco, al cumplir su fecha de suspensión. Además, Gustavo Oberman volverá al conjunto principal por José Montiel. De esta manera, el posible once del Darsenero sería: Lisandro Mitre; Nahuel Troxler, David Orellana, Medina y Maya; Rodrigo Soria, Fabricio Esposito, Oberman y Nahuel Pombo; Leandro Caruso y Miranda Moreira.

En tanto, fuentes oficiales del club desmintieron una posible salida de Archubi y Casteglione. Durante las últimas horas circuló la versión de que los dos estandartes se alejarían del Docke, pero rápidamente fue desestimada.