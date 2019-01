El dólar cerró su semana bajo zona de no intervención

El dólar finalizó la semana con tendencia negativa y continuó por debajo de la zona de no intervención, pese a que el Banco Central volvió a comprar US$ 50 millones. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la moneda norteamericana cerró ayer a $36,23 para la compra y a $38,18 para la venta. Con relación al cierre de la semana anterior, el tipo de cambio acumuló una caída de 38 centavos. En el Banco Nación, operó a $38; mientras que el precio más alto fue expuesto en las pizarras del banco ICBC a $38,45. El dólar mayorista, por su parte, terminó la rueda a un paso de perforar el piso de los $37. En el segmento en el que operan bancos y empresas finalizó a $37,03 al bajar 37 centavos frente al jueves; mientras que en la semana la caída fue de 55 centavos. Así el billete se alejó aún más del límite inferior de la zona de no intervención, que durante la jornada se ubicó en $37,71. El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del día anterior, al llegar a US$ 855,858 millones. Operadores de la city porteña analizaron que la oferta estuvo impulsada en los últimos días por ingresos del sector exportador y de entidades financieras que buscan invertir en Leliq. Ante la tendencia negativa, el Banco Central volvió a concretar una subasta por US$ 50 millones, monto fue adjudicado en su totalidad.