El intendente de Tigre no quiere exclusiones en el PJ

“Aspiro a que los sectores que conforman Alternativa Federal encuentren en el camino de la unidad y de la construcción con todos los sectores del peronismo la vía para formar otro gobierno en la Argentina. No veo para nada la posibilidad de que ese grupo de gobernadores pueda expresar una propuesta en forma aislada del PJ o del kircherismo”, señaló el intendente. Y ante la consulta sobre la opinión de Massa en ese sentido, señaló que “tenemos visiones que tienen que ver con los tiempos. El está de alguna manera consustanciado con esta idea, pero no lo expresa públicamente. Son sus tiempos y yo los respeto”.

Consultado por la agencia Télam respecto de si respaldaría una candidatura presidencial de Cristina Kirchner, Zamora dijo que “no podemos tener exclusiones”.

“El peronismo tiene que tener una estrategia. Muchos peronistas se preguntan si puede ser candidata y lo que no podemos decir es que no, porque estaríamos haciendo impugnaciones que no se corresponden con el apoyo que en la sociedad tiene algunos dirigentes”, señaló el intendente, que aclaró que “Massa también sería un buen candidato a presidente”.

“Hay que tener en cuenta que en el contexto actual no hay lugar para especulaciones personales que pueden derivar en que Cambiemos siga gobernando en la Argentina”, agregó.

Por otra parte señaló que en la provincia evalúan desdoblar la elección bonaerense de la nacional “porque María Eugenia Vidal quiere despegarse de Mauricio Macri”. El jefe comunal massista precisó que la posibilidad de que se desdoblen las elecciones en la provincia tiene que ver con una “especulación política”.

“Desde el primer momento, el Frente Renovador planteó la necesidad de ir en el camino de las autonomías de los municipios dándoles la facultad de llamar o no a elecciones anticipadas en las comunas”, afirmó.

De todas formas, dijo que ello “es una gota en el vaso de lo que significa la autonomía municipal”, que implicaría abordar otras cuestiones y apuntó que “en el marco que lo plantea la gobernadora Vidal tiene que ver con el oportunismo y la necesidad de despegarse de una figura que tiene tanto repudio popular como es el presidente Mauricio Macri”.