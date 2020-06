El diagnóstico de Vidal fue confirmado ayer a la noche y el de Sacco esta tarde, cuando lo contó por teléfono en su programa de Radio del Plata, De lado a lado.

"Me lo acaban de comunicar" dijo desde su casa. Sus compañeros se mostraron muy preocupados porque ayer estuvieron con él en la radio, pese que su pareja esperaba el resultado del test.

"Quería comunicarles esta noticia, darles gracias por los mensajes de apoyo, también a los medios comunicación. Me lo acaban de comunicar. Me seguiré ocupando del seguimiento médico, y lo conveniente en estos tiempos va a ser el aislamiento y con el reposo correspondiente. Nadie está exento, me tocó a mí", contó Sacco al inicio del programa, de manera telefónica, avisando a los oyentes que no estará al aire hasta que no esté recuperado.

Por su parte, las autoridades de la radio decidieron cerrar las instalaciones para desinfectar. Por ello emitieron el siguiente comunicado al personal: "Radio del Plata informa al personal que con motivo de haberse detectado un caso de Covid19 positivo dentro de las instalaciones de la emisora, se procederá a cerrar el edificio en forma total en el horario de 20 a 06 de la mañana para realizar tareas de desinfección general.Asimismo se informa que los responsables de cada área se comunicaran con el personal a los fines de coordinar la operación de la radio a partir del día de mañana en base a los protocolos sanitarios que requiere esta delicada situación.Agradecemos desde ya toda la colaboración del personal para respetar las indicaciones que se establezcan. Atte".

"Estoy bien, asintomático, sin fiebre, estaré en casa, este aislamiento exige estar tranquilo y mantenerse con mucho descanso, pero no he tenido ningún síntoma, pero hay que cuidarse y así lo haré", concluyó Sacco, no sin antes desearle un buen programa al equipo.

La periodista Fernanda Iglesias, que tiene un programa después del de Sacco en Del Plata, por precaución no concurrió hoy al ciclo de TV de Canal 9 que conducen José María Listorti y Denise Dumas donde es panelista. Tiene su lógica: Iglesias había estado conversando con Sacco ayer a la tarde en la radio.