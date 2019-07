A 55 años del nacimiento de Pink Floyd, sus discos rankeados del peor al mejor

momentary.jpg

El momento más bajo y triste de la banda. La ruptura Waters-Gilmour pasó factura: Roger inició su carrera como solista y David se puso al frente de Pink Floyd. De este disco solo es destacable la ochentosa "Learning To Fly".

14 | The Endless River (2014)

endless.jpg

Construido a partir de las últimas grabaciones de Richard Wright con el grupo para The Division Bell que para par la mayoría de los fans, no debería haber existido.

13 | The Division Bell (1994)

divison.jpg

Tras el fracaso de A Momentary Lapse of Reason, tardarían varios años para que la banda diera nuevo material de estudio. Un trabajo que lejos está de la época dorada pero que se deja escuchar. Temas como Marooned, What Do You Want From Me o Take It Back no defraudan y dejan momentos agradables.

12 | The Final Cut (1983)

final.jpg

Para el duodécimo álbum de la banda Waters ya era el amo absoluto. Escribió todas las letras e interpretó casi todos los temas. Un trabajo aceptable, centrado en Margaret Thatcher y y la guerra de Malvinas, que debería figurar en la discografía de Roger y no en la de la banda.

11 | Obscured By Clouds (1972)

obscured.jpg

Concebido como banda sonora de la película francesa 'La Vallée'. Con Wots Uh The Deal se marca el final de una época en la que la búsqueda psicodélica le dejaría lugar a la búsqueda progresiva y los años dorados de la banda.

10 | More (1969)

more.jpg

Soundtrack para una película francesa llamada More. En un disco ecléctico, donde la banda va de canciones atmosféricas a otras más heavys, se destaca el pasaje folk psicodeélico con Green Is The Colour y Cymbaline.

9 | Ummagumma (1969)

umma.jpg

Dividido en dos partes, la primera con versiones en vivo de sus dos primeros álbumes y el simple Careful With That Axe Eugene. La segunda, estrictamente experimental, es idea para sentarse, volar y prepararse para la década del 70.

8 | Atom Heart Mother (1970)

atom.jpg

El primer paso hacia el rock progresivo que los pondría en la cima de las grandes bandas. La suite Atom Heart Mother (23 minutos) abre el disco y está dividida en seis partes: Father’s Shout, Breast Milky, Mother Fore, Funky Dung, Mind Your Throats Please y Remergence.

7 | The Wall (1979)

wall.jpg

¿El mejor disco de Pink Floyd? o ¿el mejor disco de Roger Waters? The Wall nació como un posible proyecto solita de Waters, por eso The Wall es sinónimo de Waters, antes que de Pink Floyd. Hay una marcada diferencia entre el disco 1 y el 2. El primero no tiene fisuras y presenta clásicos eternos de la banda como las tres partes de Another Brick in the Wall, Mother o Don’t Leave Me Now. El segundo se vuelve aburrido, pero todo lo salva Comfortably Numb y uno de los más dramáticos solos de Gilmour.

6 | A Saucerful of Secrets (1968)

saucerful.jpg

El álbum de la transición. A la inminente partida de Barret - pese a su estado aún colabora en el disco - se le suma el paso de la psicodelia al space rock. Waters toma la posta y deja grandes temas como: Let There Be More Light y Set The Controls For The Heart Of The Sun.

5 | The Piper at the Gates of Dawn (1967)

piper1.jpg

El primer álbum de Pink Floyd. Con Syd Barret como su líder y principal compositor, Pink Floyd en sus inicios se caracterizaba por ser psicodélico. Lo mejor de The Piper esta en su inicio, con la combinación de Astronomy Domine y Lucifer Sam. Pow R. Toc H., Take Up Thy Stethoscope and Walk e Interstellar Overdrive marcan el pasaje más psicodélico del álbum.

4 | Meddle (1971)

meddle.jpg

El primer gran disco de los "años dorados" de Pink Floyd. Tras la experiencia de Atom Heart Mother llegaría Meddle. Igual de sinfónico pero más accesible. El arranque con el instrumental One Of These Days y el final con la épica suite que da nombre al álbum -imperdible versión la Live at Pompeii-, son los puntos más altos.

3 | Animals (1977)

animals.jpg

El mejor disco de rock progresivo de la banda. Con el auge del punk, no fue reconocido en su momento como merecía. Waters da el paso y toma el liderazgo de la banda. Esto se ve en las letras, donde predomina la critica social, basadas en el libro Rebelión en la Granja de George Orwell. Los tres épicas Dogs, Pigs y Sheep hacen el principal contenido del álbum.

2 | Wish You Were Here (1975)

wish.jpg

Dark Side trajo éxito económico y de la crítica, y había que mantenerse ahí. Y lo logran con otro clásico que muchos lo pondrían en lo más alto del ranking. El rock progresivo sigue marcando el ritmo (a diferencia de Dark Side, hay momentos instrumentales mejor elaborados) y Shine On You Crazy Diamond brilla en cada una de sus notas. El tema que da nombre al disco es la balada definitiva de la banda.

1 | The Dark Side of the Moon (1973)

dark.jpg

Uno de los discos más reconocido de la historia. Primero en la discografía de Pink Floyd y top 5 en cualquier ranking de los mejores álbumes de la historia del rock. Un álbum conceptual donde la banda le pone música y poesía a temas trascendentales como el tiempo (Time), la plata (Money), las relaciones (Us and Them) o la locura (Brain Damage). El viaje psicodélico empieza con los latidos de Spike to me y termina con Eclipse, dejándonos en el lado oscuro de la luna.