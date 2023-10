Adele habló de su lucha contra el alcoholismo: "Extraño beber"

Aseguró que en sus 20 fue una gran bebedora, pero que ahora está en una etapa de abstinencia. “Dejé de beber hace unos tres meses y medio. Es decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis 20 años”, afirmó la actriz que hoy en día tiene 35.

Sin embargo, aseguró que la vida si alcohol “es aburrida” y que extraña la bebida: “Lo echo mucho de menos”. Después, mirando a una fan, dijo: “Disfruta de tu whisky sour. Estoy muy, muy celosa”.

"Me acuerdo de cuando vine acá en medio de la pandemia. Creo que eran las once de la mañana y me había tomado cuatro botellas de vino. Es que estábamos todos en casa, y yo estaba borracha todo el tiempo", había dicho el año pasado en una entrevista con US Vogue al recordar el momento en el que estaba el confinamiento.

Adele reveló que también dejó la cafeína, como parte de una dieta que realiza hace algunos años cuando decidió cambiar su forma de vida y reapareció luciendo más delgada pero, por sobre todo, como considera ella, mucho más saludable.

A fines del año 2021, la cantante y compositora británica prometió que dejaría de beber tras la muerte de su padre, Mark Evans, por cáncer de intestino.