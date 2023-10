Jey Mammon habló a poco de su estreno: "Estoy feliz de volver al escenario"

El conductor reveló en Socios del espectáculo (El Trece) de qué se tratará la obra: "Voy a contar cómo fueron estos últimos meses o cómo lo viví yo este último tiempo. Es como una especie de stand up, y más allá de eso, también voy a estar presentando los personajes y teniendo la posibilidad de hacer música".

Y agregó: "Estoy feliz de volver al escenario, es un reencuentro con la gente y eso es buenísimo. Yo estoy necesitando hacerlo porque si no laburás, si no hacés lo que te gusta, es como que te falta el aire. No tengo la posibilidad de hacerlo en televisión pero sí en teatro. Todo lo que pasó, no fue grato".

A su vez, el músico y actor recordó el difícil momento que atravesó cuando Telefe lo quitó de la conducción de La Peña del Morfi: "Todo lo que pasó fue y es muy difícil para mi pero estoy en pie y eso lo agradezco. No tengo rencores, no me tomo nada como algo personal porque lo más importante, es poder sanar".

Por último, habló de la importancia de su círculo más cercano y los seguidores que aún creen en su versión de los hechos: “Mi refugio en este tiempo fue la terapia, mis afectos, en mis sinceros afectos y en la gente que en la calle se me acerca y me habla... eso me dio la fuerza para no dejarme llevar por los pensamientos más turbios”, expresó.