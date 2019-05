Ella confesó que "a mí no me gusta la gente que llora en cámara, pero bueno, ahora yo no lo puedo evitar". Y luego de respirar hondo contó en un dramático relato: "Me fracturé la cadera y caminé una cuadra y media con la fractura, porque pensé que era un golpe. Cuando llegué a mi casa me di cuenta de que podía ser algo más y me fui a La Trinidad de Palermo. La operación de cadera fue un éxito, duró 50 minutos y tengo una cicatriz muy chiquita".

Tras la intervención quirúrgica "te hacen parar rápido. Fue al otro día, estaba débil pero me paré. Ahí me empezó a salir un sarpullido espantoso, y a la noche me di cuenta de que no podía respirar. Los médicos empezaron a correr, me pusieron una vía en la clavícula, que iba directo al corazón. Yo ahí solo podía pensar en mi papá, que me venía a buscar..." y su voz se quebró en un llanto que controló a los pocos segundos.

"Los médicos pudieron salvarme la vida. Gracias a la medicación y al cuidado de todos, fui saliendo adelante. Soy alérgica a un medicamento en particular y no lo sabía. Fue todo bastante rápido, me empecé a sentir mal y no se cuánto tardaron los médicos en actuar, pero si se que me entregué a lo que Dios quería", señaló.

La actriz reconoció que tras la internación le quedaron muchos temores: "Tengo mucho miedo de morir. Hoy me estaba maquilando y temía ser alérgica al maquillaje", contó como uno de los tantos ejemplos que padece durante el día.