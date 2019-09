Y fue ella también, como si se tratara de una casualidad, la encargada de contar que el entrenador de River la "dejó" porque "no quería blanquearla".

Ayer, en Intrusos fue Jorge Rial quien contó la presunta trama oculta del affaire: dio a entender que se filtró a la prensa por un "carpetazo" que hizo por "despecho" Diego Latorre, quien "durante años anduvo atrás de esta periodista".

Rial no dio nombres, pero habló de un "ex jugador de Boca" y habló del intento de "destruir la torre que River construyó alrededor de Gallardo", en un guiño al apellido del ex futbolista.

Diego obviamente que esquiva el tema y no quiere ni escuchar hablar de ese rumor pero de lo que sí habló fue de como logró superar su crisis de pareja con Yanina Latorre después del escándalo con Natacha Jaitt.

En una charla con la periodista Celina Hernández le preguntó cómo habían superado con Yanina el escándalo con Jaitt y el ex futbolista contestó: "Lo superamos con amor, sabiendo que somos humanos y nos pasan cosas como a mucha otra gente".

Y detalló: "Se exteriorizó y quizás sea una de las razones por la que desde la sociedad estamos planteándonos siempre esto de reformular las relaciones. He conocido la maldad, las injurias, las mentiras, pero yo sé lo que soy, mi familia sabe lo que soy, Yanina sabe lo que soy como hombre".