Pero después de subir ese comentario a las redes sociales, Yanina decidió ampliar en el programa de Angel de Brito y dijo: "El DT no va a volver con la mujer, no es que se está arreglando", comenzó aclarando la esposa de Diego Latorre. Y siguió: "Él está muy ofendido con Alina porque ella habría hecho correr el rumor de que eran pareja para ver si blanqueaban y los hijos de Gallardo no están de acuerdo con la relación".

Y por otra parte contó que el problema es puntualmente con uno de los hijos del entrenador, aunque no quiso dar mas detalles. "Hay uno de ellos que está sufriendo un montón pero no me voy a meter en ese lío porque no son mediáticos y él por respeto a sus hijos la dejó", completó Yanina, quien además aseguró que no iba a hablar de fechas "porque es todo un quilombo".

El dato que más llamó la atención a todos, fue el que contó Yanina en cuanto a lo que era la situación amorosa de Alina antes de darle la chance a Gallardo. Según Latorre, la periodista y actual conductora del noticiero deportivo Central Fox "tenía a otro muy famoso" cuando comenzó a salir con el director técnico del Millonario.

"Ella estaba entre los dos y lo eligió a él (por el Muñeco) pero le salió mal", cerró la panelista. El Muñeco está separado de Alejandra Larrosa, su ex mujer, desde hace un año y medio. Durante ese lapso hubo una reconciliación de la cual nació Benjamín, su último hijo, pero a los cuatro meses de esa llegada, ambos decidieron separarse de manera definitiva y hoy cada uno vive en su casa. Lo de Alina, parece que fue.