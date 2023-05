Ailén Cova, la nueva novia de Alex Mac Allister, de vacaciones en Ibiza

ailen-home-740x467.png.webp Ailén Cova sorprendió a todos al presumir sus lujosas vacaciones en Ibiza.

Como si fuera poco, tras el gran escándalo que se desató, Ailén Cova se mudó a Europa con Alexis tal como él se lo prometió tras cortar con Camila, con quien compartía casa. Fue entonces que la joven influencer tuvo que volver a Argentina.

Eso no fue todo porque hace algunas horas, la modelo e influencer sorprendió a todos al presumir sus lujosas vacaciones en Ibiza. Y es que, la diseñadora se tomó un tiempo mientras Alexis Mac Allister se encuentra enfocado en el fútbol y decidió pasar un buen rato.

Habló por primera vez Camila Mayan, la ex novia de Alexis Mac Allister

Camila Mayan habló por primera vez tras su escandalosa separación de Alexis Mac Allister, quien la dejó luego de haberse enamorado de su amiga Ailén Cova. El final de su relación tuvo lugar en diciembre, tras haberse consagrado campeón del mundo, en medio de su cumpleaños y en Navidad.

Ahora, en diálogo con el periodista Gonzalo Vázquez para Intrusos, la joven contó que “es un proceso muy largo, justo me estoy mudando y tengo un quilombo porque tengo cajas por todos lados y es un desastre. Creo que me adapto todo”.

“¿Estás soltera o estás conociendo a alguien?”, le preguntó el cronista, a lo que ella respondió que está soltera. “Creo que si se da es buenísimo y si no se da, también. Hoy mi prioridad es estar bien y acomodarme. Después todo va surgiendo. Fue todo muy raro y difícil. No me esperaba llegar y de pronto ver noticias sobre mí, fue muy loco y fuerte”, agregó Mayan.

Respecto a su noviazgo con el jugador de la Selección, expresó: “Muchas chicas me escriben y me dicen: ‘Cami me pasó algo parecido a vos’, ‘No puedo creer que estés tan bien o cómo hacés tantas cosas’. Es contantemente ir avanzando y creciendo y darte cada uno los momentos de si tenés que estar mal, si querés estar con un amigo, si necesitas estar solo, si querés salir, si querés estar bien o si querés ir a un evento”.

“Hay que pasarlo y no queda otra. Es proceso que tarda. Me pasa que tengo mis días, pero creo que se puede estar bien o no estar bien al mismo tiempo, es muy loco. Creo que es así. Todo es difícil y no me voy a meter en detalles. Me sorprendo bastante de todo lo que voy pasando. No soy una persona que se queda tirada y con la familia de él está todo bien”, completó.