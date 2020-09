Al borde de las lágrimas, Esmeralda Mitre hizo su descargo en el Cantando

“Esto es claramente un boicot en mi contra y contra la productora; estoy casi segura de lo que hicieron, lo trucharon, filtrar algo privado mío y que el gobierno diga que nos equivocamos porque el documento era parecido, ya hablé con mis abogados y voy a ir contra el gobierno de la ciudad”, sostuvo anoche Esmeralda Mitre, en el esperado descargo sobre la confusión que se vivió con su supuesto contagio de coronavirus.

Sensiblemente emocionada, la actriz se presentó anoche a la sentencia, duelo y eliminación que se llevó a cabo en el Cantando 2020 y se refirió al duro momento que le tocó vivir.

“Todo lo que es el juego, me lo banco; me encanta discutir con la Princesita, nada es personal acá, es un fenómeno que inventó Marcelo Tinelli”, sostuvo Esmeralda sobre su situación en el reality.

Sobre el fallido informe, sostuvo: “Hay un uno por ciento de número que se están dando del Covid que están mal. Yo me hice un solo hisopado, porque mi coah estuvo con una persona con Covid, como él tenía posibilidad, me lo hice el jueves y el viernes vine sabiendo que era negativa. Lo hice por precaución, no tenía fiebre”.

Esmeralda recordó que “tuvo un día muy duro; no me victimizo, el juego me encanta jugarlo, amo la pista, la gente que está acá”, para elogiar a los integrantes del jurado y a los conductores del ciclo. “Me trataron de presunta asesina, me trucharon el examen”, dijo Esmeralda y, entre lágrimas, declaró “hay que tener un poco de piedad. Voy a ir a fondo, la única persona que se enfrentó al jefe de gobierno y no soy kirchnerista”, señaló.

ADEMÁS:

El Gobierno porteño reconoció un error en el test de coronavirus de Esmeralda Mitre

“Justamente estoy acá injuriada por una mentira. Me están tratando de presunta asesina. ¿Cómo quedo con mis compañeros de trabajo, acá estoy desde 2018”, señaló.

El tremendo caos de información se desató ayer en la televisión alrededor del resultado de un test de Covid-19 que se hizo Esmeralda Mitre el jueves pasado y que originalmente figuró como positivo. Cinco días después (ayer), se cambió por negativo y autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asumieron un error en la carga de datos en el sistema Integrado de Salud.

Como el tema generó un gran escándalo mediático y temor por más contagios por la presencia en vivo del viernes y lunes pasado de Esmeralda Mitre en Cantando 2020 (El Trece), se la acusó de romper con el protocolo al no aislarse durante la espera del resultado del hisopado. Razón por la cual, la producción de Marcelo Tinelli, pese a su resultado negativo, pidió un nuevo hisopado en un laboratorio privado para descartar cualquier sospecha.

Ayer a última hora el Chato Prada confirmó que este segundo test también dio negativo. Antes de conocer este segundo resultado, Mitre había salido vía remota en el ciclo Mujeres (El Trece) para refutar las fuertes acusaciones que se deslizaron en Intrusos (América) con Jorge Rial a la cabeza:

“Me pasa esto por ser exitosa, libre y bondadosa”. Luego reconoció que La Flia “me pidió que repitiera el hisopado. El Gobierno de la Ciudad me llamó apenadísimo por lo que está pasando. Me llamó un asistente de la Secretaría de Salud. Hice todo para que nadie corra ningún riesgo.Ya sé de dónde viene todo esto. Estoy muy angustiada”, señaló quien ayer se presentó en el ciclo de Tinelli.

Mitre aludió de manera elíptica a dos hechos. El primero de ellos: la feroz interna familiar por la fortuna en juego de su padre recién fallecido. El segundo dato que se pasó por alto frente a este vendaval informativo se refiere a la filtración de datos personales relacionados con la salud. Nadie sabe cómo llegó a manos de Intrusos el resultado de un hisopado cuando eso es información confidencial.