En medio del estallido en las redes sociales que le apuntaban a la actriz, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires admitió que "hubo un error de carga" sobre el resultado de coronavirus de participante de “Cantando 2020”.

Embed El viernes @EsmeraldaMitre fue con coronavirus detectado al Cantando. Todas las pruebas en @Intrusos yaaaaaaaa!!!!! pic.twitter.com/CPQKha7s2A — JORGE RIAL (@rialjorge) September 1, 2020

Gabriel Fernández, productor de La Flia, que también es la productora del “Cantando 2020”, explicó en Hay Que Ver, el ciclo de las tardes de El Nueve, la comunicación del Gobierno porteño.

"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comunicó con la producción del programa, con Marcelo Tinelli, el Chato Prada y todas las autoridades de Laflia, para decir que hubo un error por parte de ellos con el documento de Esmeralda, era muy parecido al de otra persona y ellos asumen ese error”, aseguró el productor.

"Me siento muy angustiada, es todo una mentira, hubo un trucheo en la foto que anda circulando y andan mostrando. Por favor no generen miedo con una mentira, esto no es broma, es muy grave lo que está pasando. Con la salud no se juega", dijo Esmeralda en su cuenta de Twitter.

Todo había comenzado el 27 de agosto, la actriz se hizo un hisopado por medio de su obra social OSDE, quien procesa la muestra a través del Hospital Elizalde.

En la jornada siguiente, se confirmó el resultado negativo y también ese día se produjo la carga en el sistema.

Finalmente, este martes, el Ministerio de Salud de la Ciudad comenzó un sumario administrativo para averiguar lo que ocurrió con la carga a partir del 28 de agosto, previendo que pudieron haber otros errores.