Al final, habló Ricardo Biasotti, el ex de Andrea del Boca: "Estoy triste"

Gracias a la excelente relación que conserva con Granata, Biasotti decidió enviarle un audio para que ella lo pasara al aire en el programa Polino Auténtico (Radio Mitre). A Ricardo se lo escucha decir: “Estoy bien aunque muy triste por mi hija, algo que le pasaría a cualquier padre en mi lugar. Vos sabés muy bien que fue algo que predije hace mucho tiempo, y fue por lo que luché: proteger su intimidad mientras que fuera menor y ser un padre presente. El resto es un capítulo más de lo que me tocó vivir con esta señora (por Andrea del Boca)”. De esta manera, por primera vez al empresario se lo escuchó hablar sobre el tema, aunque sea de manera breve.

ADEMÁS:

Recordemos que Anna Chiara había dado en enero una entrevista para la Revista Caras y luego le envió un video a Jorge Rial para ser difundido en Intrusos, justamente el día en que su madre y el abogado de ella fueron a hablar sobre la causa judicial en la que Del Boca está acusada por supuesta defraudación al estado.

En el video, la joven de 18 años hizo fuertes acusaciones hacia su padre. “Se quiere sacar el foco de lo más importante: que un juez penal, a pedido mío, pidió que no me viera. ¿No te acordás cuando vos y tu novia dormían desnudos al lado mío? Vi todo, porque taparte no sabías. Ni para eso servís”, había expresado Anna, quien también lo acusó de tratar de “puta” a su madre, de no dejarla hablar con ella por teléfono cuando estaba con él y de haberlas empujado a ambas una vez.

También nombró a Amalia por haberlo defendido. Al escucharla, Granata apuntó contra Andrea del Boca. A través de ella, Biasotti consiguió un canal para decir algo sin quedar expuesto a una repregunta.