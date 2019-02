Maxi López se metió en la novela de los Icardi y fue lapidario con Wanda

"Wanda tiene un tono muy verborrágico para lo que son los dirigentes italianos. Ellos tienen otro carácter que los argentinos. El lenguaje del fútbol es diferente, no lo aprendes de un día para el otro. Creo que los dirigentes se hincharon de todos estos tonos y todas estas cosas. El rendimiento de él no fue el mismo y cortaron por lo sano", dijo López. Y sentenció: “Un cierto tipo de jugador, de un cierto nivel tiene que tener al lado una cierta persona de un cierto nivel”.

El delantero de Vasco da Gama también reveló que su ex esposa le planteó ser su representante: “En su momento, cuando yo cambio de representante, que estaba en Italia con una empresa argentina, me lo planteó; pero no hubo quórum. Yo quería preservar el trabajo. La familia es otra cosa, quería una armonía. Tenía poca, imaginate si se mezclaban los dos caminos… iba a terminar siendo un tema importante. Mirando hoy ciertas noticias y desenlaces, dentro de tantas malas elecciones que tomé, esa fue una buena".

El ex River se refirió a Mauro Icardi como 9 de la Selección: "Si le toca a él, que nos saque campeones con la Selección. Va a representar a un país, lo importante es que Argentina vuelva a tener el prestigio que tuvo alguna vez. Si es con él o con otro argentino, no importa. Yo hincho por Argentina y quiero que Argentina gane".

La voz de Maxi López se une, y tira tierra, al escándalo que está viviendo en estos momentos la familia Icardi.