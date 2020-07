Alexander Caniggia rompió la cuarentena para probar su auto nuevo: "Nada me para"

El polémico hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia salió a recorrer las calles de Buenos Aires: "En esta cuarentena yo me elevo. Nada me para. Yo me muevo. Tuve ganas de un Mustang nuevo y para todos los barats yo promuevo". Otra de las polémicas declaraciones del joven mediático: "¿Qué pasa, barats? No, salí de acá, sucio. ¿Te gusta mi Mustang nuevo? Me lo compré hoy, en cuarentena. ¿Qué te parece?"