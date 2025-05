Las polémicas declaraciones de Marley sobre el parto de su hija Milenka

"Dilatación de 7, ya nace y ahí empezamos horas y horas, 'pujá, pujá' y así estuvimos hasta que en un momento viene el médico y dice 'hay mucho sangrado'", contó Marley con su hijita en brazos.

El médico le contó que existe un nuevo método que es como una especie de aspiradora para poder succionar y acelerar el momento. Le consultó si quería utilizarlo, pero Marley insistió en que nazca de manera natural.

Embed "Marley":

Por lo que contó sobre el nacimiento de Milenka pic.twitter.com/N06Ul1EVXn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 8, 2025

"No está encontrando el camino de parto y yo tengo que priorizar que no haya sangrado", le respondió el médico y le propuso un descanso de una hora y media para ver cómo continuaba la mujer y evaluar si era posible el parto de manera natural.

Tras la espera, la mujer siguió con el sangrado y finalmente utilizaron esa "aspiradora" para ayudarla con el parto. "Es un aparato de doctor, no es una aspiradora de piso", aclaró entre risas. "Ahí fue que nació, pero nació dormida", explicó Marley.

La mujer que le dio la vida a Milenka se llama Kasandra y tiene 34 años. “Ella tuvo su primer hijo al terminar la secundaria, a los 19 años. A los 20 tuvo el segundo. Ahora, con 34, me dijo ‘quiero disfrutar del embarazo pero sin la presión de ser adolescente’. Amó estar embarazada”, contó.

“El primer contacto de Milenka directamente lo tuvo conmigo. Kasandra estaba al lado mío, tenía muchas ganas de tenerla en brazos, y yo también quise que lo haga”, continuó y para finalizar remarcó que "Kasandra ha hecho un trabajo de parto impresionante. Vamos a estar eternamente agradecidos tanto yo como Milenka y Mirko”.

Su descargo

Ante la ola de críticas que recibió en las redes sociales, el animador hizo un descargo con un video que publicó en las redes sociales.

“Hola, ¿cómo va? Acá estamos con Milenka. Salgo a aclarar porque ayer salió una nota en CarasTV y se hizo una pequeña polémica ahí en redes, entonces quería aclarar por las dudas porque estaba tan preocupado yo porque era la primera vez que iba a un estudio con Milenka y estaba todo el tiempo mirándose si ella estaba bien, si lloraba, si tenía hambre porque ya era la hora de comer, pero parece que expliqué mal las cosas. Es más, dije que ella nació 3.04 y nació a las 4.03 de la mañana", inició.

"Todo mal los datos. El orden lo conté mal. Yo lo que expliqué fue que el médico vino y nos dijo que si no nacía, digamos, si no encontraba el canal de parto, iba a haber que hacer cesárea. Y ahí Kassandra dice 'yo no quiero cesárea, yo quiero parto natural', entonces priorizamos lo que ella quería. Ahí me explican el método también de una especie de aspiradora que hacen que nazca más rápido si no encuentra el canal de parto. Me dijo, esta opción la vamos a esperar más adelante, entonces me dijo 'vamos a descansar un rato' y ahí cuando descansamos un rato, una hora y media, dos horas, creo que eran 3.30 de la mañana", siguió.

"Ahí es donde apareció el sangrado y el doctor dice 'vamos a tener que ir a una cesárea', ella dijo 'yo no quiero cesárea', entonces fue ahí que utilizó la aspiradora que tiene un pequeño riesgo para la bebé en la cabeza, por suerte no pasó nada. Lo expliqué mal, se entendió mal y se armó una polémica en redes", aclaró.

Por último, destacó que su relación con la mujer es muy buena y que le dijo que está dispuesta a poner el cuerpo si él desea tener un tercer hijo.