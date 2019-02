Andrea Ghidone: "Juan Darthés fue un muy buen compañero"

La protagonista de Madama Tango, dijo en una entrevista con una importante publicación que Darthés fue "un muy buen compañero" con ella y le "encantaría" volver a trabajar con él.

"Juan siempre fue un muy buen compañero, y como los dos somos tangueros, nos entendíamos muy bien", le contó la uruguaya a la revista Gente; y aseguró que le encantaría hacer un espectáculo con su ex compañero de elenco. "¿Por qué no? Lo considero un gran cantante. Profesionalmente no tengo objeciones. Quisiera hablar con él y darle otra oportunidad", manifestó.

La periodista si cambiaría su opinión en caso de que Darthés fuera encontrado culpable de abusar sexualmente de Thelma Fardín cuando ella era menor de edad. "En ese caso, que cumpla su condena como cualquier persona. Pero mientras tanto, sin condena, se tuvo que exiliar del país... Por algo existe el derecho de inocencia. No puedo opinar sobre lo ocurrido en Nicaragua, pero primero sería bueno que a Thelma le crea su propia hermana. Para condenar, existe la Justicia", expresó.