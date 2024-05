Antonio Gasalla fue internado de urgencia en el Sanatorio Otamendi

Embed

El productor Carlos Rottemberg le confirmó la noticia al portal Teleshow. Mientras que Jimmy Castilhos, esposo de Carlos Perciavalle el histórico compañero de escenarios de Gasalla, expresó su preocupación por la salud del actor. “Antonio ha sido internado y está en un estado muy grave", declaró.

El artista de 83 años fue diagnosticado con demencia senil progresiva en el año 2019 y desde ese entonces su salud se fue deteriorando. Su amigo y confidente, el periodista Marcelo Polino, es uno de los encargados de contar públicamente cómo se encuentra.

Hace algunos meses, Gasalla dejó su vivienda tras haber sufrido un robo para pasar a vivir en un centro en el que le brindan todo el apoyo y la contención para atravesar su delicado estado de salud.

Antonio Gasalla es, sin duda, el humorista más importante de la Argentina, con 50 años de trayectoria, se ha convertido en un icono indiscutible de la comedia argentina. Creador de personajes entrañables que ya son parte de la cultura argentina como Mamá Cora, Soledad, La Empleada Pública, etcétera.

Durante los años ochenta comenzó a trabajar en televisión, donde desarrolló sus propios programas. En 1985 protagonizó la exitosa película Esperando la carroza. A partir del año 2000, Antonio dejó de lado su labor actividad en la televisión y se dedicó al teatro recorriendo la Argentina y países limítrofes con sus espectáculos.

gasalla.jpg Marcelo Polino señaló que "Antonio está complicado de salud".

Problemas de larga data

Hace unos meses, Marcelo Polino reveló detalles sobre la salud de Antonio Gasalla luego de estar varios meses internado tras ser diagnosticado con demencia severa. El periodista aseguró que la memoria del actor se deteriora y ya no reconoce a sus familiares y amigos.

Antes de viajar a Mar del Plata, el periodista pasó a saludar a su amigo y reveló que “se fue con mucha angustia”. “Yo no quería venir a Mar del Plata sin verlo así que lo fui a ver y la verdad que me quedó una sensación de mucha tristeza. Hace más de un mes y pico que no lo veía y ya no reconoce a nadie, ni a sus familiares ni amigos”, expresó muy triste Polino enSocios del Espectáculo.

Entre los detalles más preocupantes sobre su estado de salud, el periodista confesó que Antonio Gasalla no recuerda su profesión. “Ya no recuerda que era actor”, señaló Polino y profundizó: “Una tristeza que no saben. Pero bueno, me focalizo en que está bien cuidado. Hay médicos y está la familia”.

Según detalló Polino, al humorista debieron colocarle un cinturón gástrico ya que no se alimentaba. Actualmente, se encuentra en un centro de rehabilitación donde lo ayudan a recuperarse. “Está ahí para fortalecer su musculatura, poderse incorporar y caminar”, explicó Marcelo y añadió que luego irá a otro lugar para tratar su problema de memoria: “Va a ir a un geriátrico especializado en su patología”.