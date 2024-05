Verónica Llinás tuvo que ser internada de urgencia por un cuadro respiratorio

Ana Laura Román, panelista de El impertinente (Net TV), fue quien compartió la noticia y dio detalles sobre el estado de salud de Llinás: “El fin de semana se estuvo presentando en Uruguay, Antígona en el Baño” (...) “Empezó con fiebre ya el domingo”.

“En este momento se encuentra internada en Montevideo sin poder hacer las funciones, porque tenían seis más previstas de acá al fin de semana que viene, todo el interior de Uruguay”, detalló.

“Le subió bastante la fiebre” (...) “Me comentaban que hacía mucho frío en el teatro y me comuniqué con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y me dice que ella está con un cuadro respiratorio”, informó Ana Laura Román.

“Los médicos decidieron dejarla en observación por prevención”, agregó y reiteró las altas temperaturas que tenía Verónica: “Volaba de fiebre. Y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo", finalizó.

Verónica Llinás habló de la situación que vive la ficción argentina

Semanas atrás, la actriz habló del momento que atraviesa la ficción en nuestro país y se sinceró: “Me da tristeza, primero porque es una fuente de trabajo para mí, para todos los colegas, pero también hay algo que perdemos los argentinos, no habiendo ficción. Es parte de nuestro lenguaje simbólico, de la identidad y de nuestro futuro también. Si eso desaparece y solo van a venir latas importadas que hablen de otros países. A mí me parece que vamos a perder todos los argentinos”.

Y agregó: “Para mí fue un golpe muy grande que se fuera a Underground en la Argentina, porque era una productora que tenía un nivel maravilloso. Fue una pena. Pero creo que hubo algo en las producciones que no supieron adaptarse a estos tiempos. Creo que hubo un paso que no dieron y no entiendo, porque que se podía invertir más en autores, en buenos elencos más chicos, hacer más proyectos chiquitos, baratos y más cosas. Que si no te funciona uno, te funciona el otro y no un proyecto gigante que si no te funciona…”.