"Bake Off Famosos": Eliana Guercio quedó afuera por sus brigadeiros

Los participantes del ciclo que conduce Wanda Nara tuvieron total libertad para presentar una torta, una tarta o un postre, pero la condición a cumplir era que la preparación debía tener chocolate en tres tipos de texturas diferentes, con al menos un elemento horneado, una crema o salsa y una decoración.

El jurado, integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, buscaba encontrar en las preparaciones un contraste de sabores en el paladar y además, la decoración debía ser atractiva, dándole una textura adicional.

Fue entonces cuando Eliana Guercio decidió preparar brigadeiros, un dulce típico de la gastronomía brasileña -creado en la ciudad de Río de Janeiro durante la década del '40- pero desgraciadamente no tuvo una buena devolución del jurado repostero.

El chef pastelero Damián Betular fue el primero que vio a los brigadeiros de Eliana Guercio y le pidió perdón al vecino país, y luego de la degustación destacó la decisión de mujer de "Chiquito" Romero en achicarle el tamaño.

“Menos mal que los achicaste... super power son. El brigadeiro, para los que no saben, es leche condensada y chocolate una vez que se separan. Tiene que ser cremoso, el crocante es lo de afuera, ¿y la salsa? Ahí está el problema, líquida no está, está marrón y no me gusta” expresó el jurado.

Al respecto, Maru Botana destacó “A mí me encantó el crocante, hubiera hecho más fresco el contraste”, mientras que el chef francés Christophe Krywonis coincidió con su par repostero en que el punto débil de la preparación era la salsa.

Eliana Guercio venía mejorado su performance al ganar la prueba de la cuerda floja, pero su pobre desempeño con los brigadeiros la llevó -nuevamente- ante el jurado al final de la última emisión de "Bake Off Famosos".

"La torta te dejó en cuarto lugar y el suflé fue un dolor de cabeza. Repuntaste en la prueba y nos encontramos con los brigadeiros que tuvieron una linda presentación y una salsa con problemas" resumió Damián Betular.

Al perder en el mano a mano con Cande Molfese, Eliana se largó a llorar pero le pidió a su compañera que no derramara lágrimas y además aclaró que estaba muy feliz por todo lo que logró tras su paso por "Bake Off Famosos".

"La pasé mil veces espectacular y fue una experiencia hermosísima. Me dieron algo para poder enseñarles a mis hijas además de lo que ya tenía. No sé por qué lloro si estoy feliz, esto es todo gratitud para todos los que están adelante y atrás" dijo Eliana Guercio.

En el final, Maru Botana y Wanda Nara también se pusieron a llorar, y la conductora del reality pastelero afirmó que la esposa de "Chiquito" Romero es "una gran capitana" que cualquiera desearía tener en su equipo.