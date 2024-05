Barby Franco reveló un duro momento familiar

"Mi papá tomaba y para mí era normal. Después, empezó la violencia física, que también veía como normal", comentó en diálogo con Caras TV y precisó que "después en la adolescencia empecé a comparar situaciones, mi mamá ya estaba tocando fondo y le dije que lo denuncie. Un día nos levantamos, yo con 13 años, fuimos a la comisaria, lo denunciamos y al día siguiente lo detuvieron y se lo llevaron".

Al mismo tiempo que recordó el fuerte episodio en el que peligró su vida: "El día que me puso un arma en la cabeza yo tenía que ir a hacer un desfile porque ya empezaba con eso, me había maquillado y le molestó que tenía labios rojos. Agarró y me puso el arma diciendo que no me iba".

Lo cierto es que la modelo reveló que le costó años de terapia poder sanar todos esos sucesos y que su padre intentó contactarla varias veces, pero ella se negó.