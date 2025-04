El hijo de Hugo Gatti: "Mi padre se fue hace ocho meses cuando murió mi madre"

"Nos preocupa poco el ruido que se pueda generar (con respecto a la decisión de dejarlo ir). Él ha peleado hasta el último momento. El hospital ha hecho todo y junto con mi hermano no tenemos más que palabras de agradecimiento. Él era una persona fuerte pero a veces llega a un punto que solo era alargar el sufrimiento", expresó Lucas en la puerta del Hospital Pirovano donde el arquero falleció después de alrededor de 60 días internado.

"Nosotros no hemos quitado ningún respirador, simplemente hemos dicho que si no tenía más sentido que dejen de hacer cosas para que siga, para alargar algo que no tenía sentido", explicó Lucas, quien consultado sobre si habrá algún velatorio para que la gente lo pueda despedir respondió: "Es muy reciente, estamos evaluando. Nos han llamado de todo el mundo, un poco nos sobrepasa. A partir de mañana comunicaremos".

Después, relató como empezó esta historia con el desenlace más triste: "Tuvo un accidente en la calle, se cayó y quebró la cadera o al revés y lo trajimos al Hospital Pirovano por la distancia. Me emociona lo que hemos visto de la parte profesional y humana del hospital. La realidad es que mi padre murió hace ocho meses cuando se fue mi madre y él a partir de ahí ya no era Superman. He hecho todo lo posible en ese tiempo para que venga a vivir a Europa donde vivo yo pero él no ha querido".

Y continuó: "Luego le entró el virus hospitalario y después hubo momentos de esperanza pero la realidad es que era una persona de 80 años y por la edad tenía unos problemas... Pero todo arranca en un estado anímico, el día que murió mi madre murió él".

Además, valoró que con su hermano "tuvimos la suerte de vivir por muchos años con Superman, solo podemos agradecerle a la vida que nos ha dado la posibilidad de vivir al lado 24 horas al día de un genio" y destacó que "era un tipo fuera de lo común, un genio como padre y marido así como lo era de arquero"

Por último, sobre qué enseñanza dejó enseguida contestó: "El mensaje más grande que dejó es que nunca se preocupó por lo que hay que decir, el decía lo que pensaba y eso no ocurre mucho hoy, más enseñanza que esa no hay, que hoy no se dice la verdad de algo, de lo que se piensa, hoy se dice lo que interesa, y ha dicho lo que pensaba incluso en contra de sus intereses. Se lo he dicho a él miles de veces".