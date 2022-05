Benjamín Vicuña se muestra feliz con su nuevo amor

Para la salida romántica los dos miembros de la pareja eligieron ropa negra, él con camisa brillosa, saco y sombrero y ella con campera de cuero y un vestido negro con impactante tajo lateral que dejaba al descubierto desde la cintura.

El protagonista de El Primero de Nosotros aclaró más de una vez “que si no habla de ella es para cuidarla ya que ella quiere mantener su bajo perfil y no está acostumbrada a manejarse en los medios”.

La novia

Eli Sulichín es modelo, tiene 32 años y trabaja en marketing en una empresa. No es "del medio" y no le interesa la fama. Su romance con el exmarido de Pampita y la China Suárez se confirmó a fines de 2021, luego de que circularan algunas versiones que la vinculaban al actor.

La pareja se conoció en el bautismo de Benicio, el hijo menor de Vicuña, donde la modelo estaba invitada con su familia ya que su mamá, Karin Sulichín, es íntima amiga de Pampita.

Adiós a la China

La panelista Estefanía Berardi notó un movimiento extraño del actor chileno en su cuenta de Instagram con respecto a la China Suárez. "Último momento: Benjamín Vicuña borró todas las fotos que tenía con China", anunció Berardi .

Embed Último momento Benjamin Vicuña borró todas las fotos que tenía con la china — Estefi Berardi (@estefiberardi) May 5, 2022

Siguiendo la actividad en redes de la pareja, un par de tuits después agregó "La China también Borró todas las fotos con Benjamín (salvo una que se le chispoteó para mi). Benjamín dejó algunas" .

Embed La China también Borró todas las fotos con Benjamin (salvo una que se le chispoteó para mi). Benjamin dejó algunas pic.twitter.com/RWDJUQw6fq — Estefi Berardi (@estefiberardi) May 6, 2022

La actitud de Vicuña quizás tenga que ver con las ultimas informaciones que vinculan a su ex con un acercamiento que tuvo el año pasado al futbolista Rodrigo De Paul, el actual novio de Tini Stoessel.

Vicuña y sus separaciones

El pasado 16 de abril Vicuña estuvo como invitado en el programa de Andy Kusnetzoff , PH Podemos Hablar (Telefe), y se refirió a sus separaciones de la China Suárez y Pampita.

"Separarse es una cagada gigante, pero también hay que ponerse en perspectiva...". Para luego agregar "Mis separaciones están infladísimas, amplificadas, tergiversadas por lo mediático, pero no dejan de ser separaciones desde el amor. De dos personas que asumen un fracaso, o no, aunque suena a mala palabra fracaso, pero me refiero a un final".