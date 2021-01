Billie Eilish y Rosalía estrenan "Lo Vas A Olvidar"

Billie Eilish, ROSALÍA - Lo Vas A Olvidar (Official Music Video)

Días atrás, ambas artistas anticiparon en sus redes que habían trabajado juntas, pero no dieron más información al respecto. Durante todo el año pasado ambas cantantes presentaron varias canciones de manera individual. Billie lanzó “Therefore I Am” y la artista española le dejó a sus aficionados el remix de “Blinding Lights” junto a The Weeknd.

Pero todo cambió cuando se estrenó el avance del segundo episodio especial de Euphoria, la popular y exitosa serie de HBO, ya que en el tráiler apareció un fragmento de la canción que compusieron Rosalía y Billie Eilish. Después se conoció que la canción se llamaba “Lo Vas A Olvidar”.

Más allá de que el tema en sí combina perfectamente con los estilos de ambas cantantes, lo que llamó la atención es que Eilish se animó a cantar en español unas cuantas frases que se le entendieron a la perfección.

Dos talentos musicales

Han pasado casi dos años desde que Rosalía compartió la primera publicación junto a Billie Eilish en su cuenta de Instagram. La catalana le escribió el siguiente mensaje a la estadounidense: “No puedo esperar a terminar nuestra canción. Compartir contigo en el estudio o verte actuar me inspira soo much. Love you B”.

Sin ir más lejos, en LOS 40 Music Awards 2019, Billie Eilish describió a Rosalía como “la mujer con más talento y bella” que había "conocido en su vida".

Finalmente, luego de varias idas y vueltas ambas artistas disfrutan del tema que sacaron juntas y que sin dudas, llegará a muchas reproducciones en los próximos días.