Brian Lanzelotta vivió una experiencia paranormal en su camarín: "Fue una señal de El Potro"

"No me cree nadie, se lo mostré a todos porque no lo puedo creer. Destapo el termo y la tapa se empieza a mover sola. Para mi es El Potro, entre lo de la camisa y lo que pasó... son todas buenas energías, ojalá sirvan", relató Brian antes de su performance en el Cantando 2020. Justamente junto a Ángela Leiva, canataron un tema de Rodrigo en la ronda de cuarteto.