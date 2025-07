Michael Madsen, actor de Kill Bill y Perros de la calle, falleció a los 67 años

Se cree que murió por causas naturales y las autoridades no sospechan de algún acto ilícito. Además, su representante confirmó a medios nacionales que el actor aparentemente sufrió un paro cardíaco, y declaró a TMZ que Madsen estaba entusiasmado por mostrar el trabajo que había estado realizando en el cine independiente, incluyendo los largometrajes 'Resurrection Road', 'Concessions' y 'Cookbook for Southern Housewives'.

La carrera de Madsen abarcó más de 300 créditos desde principios de la década de 1980, muchos en películas de bajo presupuesto. Pero quizá su momento más memorable en la pantalla fue la tortura de un oficial de policía capturado, mientras bailaba al ritmo de "Stuck in the Middle with You" de Stealers Wheel, como el Sr. Rubio en "Perros de la calle" de 1992.

Se convertiría en un habitual de Tarantino, apareciendo en las películas de "Kill Bill" y "The Hateful Eight" ("Los 8 más odiados").

Además, el intérprete también tiene créditos como productor y guionista, y paralelamente a su trabajo como actor publicó varios libros como poeta como 'Burning in Paradise', de 1998, o 'Expecting Rain', de 2013.

"En los últimos dos años, Michael Madsen ha estado haciendo un trabajo increíble con el cine independiente, incluyendo las próximas películas 'Resurrection Road', 'Concessions' y 'Cookbook for Southern Housewives', y realmente estaba esperando con ansias este próximo capítulo en su vida", dijeron sus representantes Smith y Susan Ferris y su publicista Liz Rodriguez en un comunicado. Añadieron que "fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, y será extrañado por muchos".

Durante una ceremonia de develación de huellas en el Teatro Chino TCL en noviembre de 2020, Madsen reflexionó sobre su primera visita a Hollywood a principios de la década de 1980.

"Salí y caminé alrededor y miré y me pregunté si algún día de alguna manera eso iba a ser parte de mí. Y no lo sabía porque no sabía qué iba a hacer en ese momento conmigo mismo", expresó. "Podría haber sido albañil. Podría haber sido arquitecto. Podría haber sido basurero. Podría no haber sido nada. Pero tuve suerte. Tuve suerte como actor".

image.png Michael Madsen, en distintos papeles.

Problemas familiares y luchas personales

Michael Madsen tuvo una vida personal agitada y escandalosa. Estuvo casado tres veces. Su primera esposa fue Georganne LaPiere, media hermana de Cher, con quien se casó en 1984 y se divorció en 1988. Luego, con Dana Mechling tuvo a su hija Jessica, nacida en 1979. Entre 1991 y 1995 estuvo casado con Jeannine Bisignano, con quien tuvo dos hijos, Christian y Max, ambos actores.

Finalmente, en 1996 contrajo matrimonio con DeAnna Morgan, con quien tuvo tres hijos más: Luke, Kalvin y Hudson. La tragedia golpeó duramente a Madsen en 2022, cuando su hijo Hudson se suicidó. Ese mismo año, el actor fue detenido por violación de domicilio, y en 2024 volvió a ser detenido por agresión tras un hecho de violencia doméstica.

Ese año, se informó que Madsen había solicitado el divorcio a su esposa. Los documentos fueron presentados a la corte, con lo que se hizo pública la noticia. No obstante, unos meses después el actor desmintió cualquier conflicto con su esposa relacionado a la muerte de su hijo. En su publicación de Instagram, también parecía retractarse de su divorcio.