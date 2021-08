Britney Spears habló de sus topless de las redes sociales

La cantante respondió a las críticas sobre la afluencia de publicaciones en topless en las últimas semanas y también aclaró algunas cuestiones.

"Apuesto a que se preguntan por qué expongo mi cuerpo AHORA, pues es porque nací desnuda en este mundo". También aclaró su aparente aumento de busto, que según ella se debe a la "comida" y no a una "operación de pechos" o a un embarazo.

Mientras que en el largo texto que compartió en las redes, habló del movimiento "Free Britney", días después que informaran que su padre, Jamie Spears, había accedido a dejar de ser su tutor después de 13 años bajo su control, y dijo que había un "significado más profundo" en la campaña mientras agradecía a sus fans por ser "tan malditamente increíbles".

Britney Spears continuó compartiendo sus pensamientos sobre "exponer mi piel", y dijo a sus seguidores que se sentía como una persona "más ligera" cuando estaba desnuda y quería verse en su "forma más pura", que comparó con despojarse de una camisa de manga larga.

mensaje-britney-spears-por-su-topless-1218840.jpg Britney Spears y su descargo en las redes.

"Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo, quiero que entiendan mis pensamientos sobre la exposición de mi piel. Sólo en una escala práctica de estar en su auto y darse cuenta de que llevas una estúpida camisa de manga larga en verano. La reacción inmediata a cualquier mujer que hace esto después de despojarse de una capa es MALDITA SEA, ME SIENTO MEJOR, por lo tanto pensás que te ves mejor", escribió.

“He tenido mil millones de espectáculos en los que he hecho eso y para mi horror uhhh bueno, a veces no me veía tan bien MUCHAS VECES", admitió la princesa del pop. "¡Y es vergonzoso como la mierd*, pero en mi imaginación se sentía muy bien!", agregó.

También expresó: "Quería verme a mí misma de una manera más ligera... desnuda... como la forma en que nací. Y para mí, mirando hacia atrás en mis fotos es una locura la psicología en verme a mí misma en mi forma más pura, da evidencia de que el dolor, las lágrimas y las cargas pesadas no son lo que soy. Soy una mujer hermosa, sensible, que necesita mirarse a sí misma en su forma más pura".

"No, no voy a hacer fotos en topless durante el resto de mi vida porque sería aburrido, pero seguro que ayuda cuando necesitas ser iluminado", continuó la cantante.