Robert Redford, leyenda de Hollywood, cumple 85 años

Robert Redford nació en Santa Mónica, California. La carrera de Robert comenzó en la década de 1950 en la escena teatral de Nueva York. Su debut en Broadway fue con un pequeño papel en Tall Story (1959). Sin embargo, el mayor éxito del actor en el teatro fue su participación como Paul Bratter en la obra Barefoot in the Park (1963). Durante este período, Redford también trabajó para la televisión.

image.png Con el Festival Sundance, Robert Redford se convirtió en uno de los personajes más influyentes de la industria

El debut en la gran pantalla llegó con la película War Hunt (1962) . En 1967, la carrera del actor californiano tomó forma con la adaptación al cine de la obra Barefoot in the Park . Luego, Redford dio vida a Sundance Kid, uno de sus personajes más icónicos, en la película Two Men and One Destiny (1969) .

Redford no se detuvo solo en la actuación, habiendo tenido un lugar destacado como director con el film Ordinary People (1980) . Esta película se encargó de otorgarle al cineasta su único Oscar. También fue en esta época que fundó el Sundance Institute, una organización sin fines de lucro para apoyar a los cineastas independientes. Cada año, esta fundación organiza el Festival de Cine de Sundance, considerado uno de los pilares de la industria cinematográfica durante décadas.

A lo largo de su carrera, Robert Redford ganó varios premios: seis Globos de Oro y un BAFTA al Mejor Actor. También fue galardonado por su extensa carrera en el séptimo arte.

Finalmente, Robert Redford anunció el final de su carrera como actor en agosto de 2018, con el personaje Forrest Tucker en The Gentleman with a Gun (2018) como su último papel.